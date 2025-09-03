Карпин об уходе из «Динамо»: «Мои слова были сказаны не сгоряча»

Фото: fcdynamo.ru

Наставник московского «Динамо» Валерий Карпин прокомментировал свое заявление о готовности покинуть пост главного тренера «Динамо» после поражения в матче 7-го тура РПЛ от махачкалинского «Динамо» (0:1).

— После матча с махачкалинским «Динамо» вы сказали о готовности уйти. Не пожалели, что возглавили «Динамо»?

— Не пожалел.

— Ваши слова не шокировали руководство «Динамо»?

— Как могли шокировать мои слова? Для кого‑то это необычно, для меня — нормально. Любой тренер готов к увольнению. Мои слова были сказаны не сгоряча. С руководством был разговор, я продолжаю работать – приводит слова Карпина «Матч ТВ».

По итогам 7 туров российской Премьер-лиги подопечные Валерия Карпина набрали 9 очков и занимают 9-ю строчку в турнирной таблице. На счету «бело‑голубых» 2 победы, 2 ничьи и 3 поражения.