«А чего нет? Первый раз, что ли?» – Карпин о готовности покинуть пост в «Динамо»
Главный тренер столичного «Динамо» Валерий Карпин выразил готовность покинуть свой пост после поражения в 7-м туре РПЛ от махачкалинского «Динамо» (1:0). Об этом он сообщил в эфире Матч-ТВ.
— А вы готовы так просто уйти?
— А чего нет? Первый раз, что ли?
При этом наставник сине-белых подтвердил, что возлагает на команду большие надежды. Также 56-летний специалист заявил, что знает, что нужно для исправления ситуации в команде.
— На ваш взгляд, что нужно сделать, чтобы исправить ситуацию на данный момент? Есть понимание?
— Работать. Что еще тут сделаешь? Работать, чтобы футболисты слышали, что от них требуется.
— Они сейчас вас не слышат?
— Видимо, нет. Раз не выполняют, значит, не слышат. Либо [надо] тренера поменять.
В настоящий момент подопечные Валерия Карпина занимают 9-ю строчку таблицы РПЛ. На их счету в чемпионате РПЛ 2 победы, 2 ничьи и 3 поражения.
Ближайший матч «Динамо» проведет против московского «Спартака» на домашнем стадионе «ВТБ Арена» 13 сентября 2025 г. Начало – в 16:45 мск.