«А чего нет? Первый раз, что ли?» – Карпин о готовности покинуть пост в «Динамо»

Фото: fcdynamo.ru

Главный тренер столичного «Динамо» Валерий Карпин выразил готовность покинуть свой пост после поражения в 7-м туре РПЛ от махачкалинского «Динамо» (1:0). Об этом он сообщил в эфире Матч-ТВ.

— А вы готовы так просто уйти?

— А чего нет? Первый раз, что ли?

При этом наставник сине-белых подтвердил, что возлагает на команду большие надежды. Также 56-летний специалист заявил, что знает, что нужно для исправления ситуации в команде.

— На ваш взгляд, что нужно сделать, чтобы исправить ситуацию на данный момент? Есть понимание?

— Работать. Что еще тут сделаешь? Работать, чтобы футболисты слышали, что от них требуется.

— Они сейчас вас не слышат?

— Видимо, нет. Раз не выполняют, значит, не слышат. Либо [надо] тренера поменять.

В настоящий момент подопечные Валерия Карпина занимают 9-ю строчку таблицы РПЛ. На их счету в чемпионате РПЛ 2 победы, 2 ничьи и 3 поражения.

Ближайший матч «Динамо» проведет против московского «Спартака» на домашнем стадионе «ВТБ Арена» 13 сентября 2025 г. Начало – в 16:45 мск.