Карпин назвал состав сборной России на контрольные игры: в списке футболист из Татарстана

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин назвал расширенный состав команды на сентябрьские сборы.

Так, в список попал уроженец Нижнекамска, ныне выступающий в составе самарских «Крыльев Советов» Роман Ежов.

Стоит отметить, что впервые за долгое время в расширенном списке не оказалось ни одного игрока казанского «Рубина».

Вратари: Антон Шунин («Динамо»), Михаил Кержаков («Зенит»), Матвей Сафонов («Краснодар»), Иван Ломаев («Крылья Советов»)

Защитники: Вячеслав Караваев, Алексей Сутормин, Данил Круговой (все – «Зенит»), Даниил Хлусевич, Георгий Джикия (оба – «Спартак»), Игорь Дивеев (ЦСКА), Максим Осипенко, Александр Сильянов (оба – «Ростов»), Станислав Магкеев («Локомотив»), Сергей Бородин («Краснодар»), Юрий Журавлев («Ахмат»), Артем Макарчук («Сочи»)

Полузащитники: Дмитрий Баринов, Артем Карпукас (оба – «Локомотив»), Данил Глебов, Даниил Уткин (оба – «Ростов»), Далер Кузяев, Зелимхан Бакаев, Андрей Мостовой (все – «Зенит»), Никита Кривцов («Краснодар»), Александр Коваленко, Максим Глушенков, Роман Ежов (все – «Крылья Советов»), Даниил Фомин, Вячеслав Грулев, Арсен Захарян (все – «Динамо»), Роман Ежов (все – «Крылья Советов»), Даниил Фомин, Вячеслав Грулев, Арсен Захарян (все – «Динамо»), Роман Зобнин («Спартак»)

Нападающие: Федор Чалов (ЦСКА), Николай Комличенко («Ростов»), Александр Соболев («Спартак»), Константин Тюкавин («Динамо»)

Ранее стали известны соперники сборной России по футболу в осенних товарищеских матчах. Этой осенью команда Карпина сыграет с Киргизией, Ираном и Боснией и Герцеговиной.