«Индекс «Щелкунчика»: где в ПФО дешевле всего посмотреть балет Чайковского?

Большой театр России открыл продажи билетов на сезонный хит – балет «Щелкунчик». Увидеть шедевр Чайковского на главной сцене страны – недешевое и малодоступное для рядового балетомана удовольствие. Но есть альтернативы – театры в ПФО. «Татар-информ» узнал, какие из них выставляли самые дешевые билеты на балет и где на него еще можно попасть.





Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В регионах ПФО 10 оперных театров, и «Щелкунчик» будет везде

На этой неделе Большой театр России открыл продажи билетов на сезонный хит всех времен и народов – балет Петра Ильича Чайковского «Щелкунчик». Система продаж, внедренная на сайте главной оперно-балетной сцены страны (с 5 декабря начались даже аукционы!), была призвана, естественно, помешать ушлым перекупщикам. Но, судя по различным сообщениям, серьезно усложнила жизнь и «обычным» зрителям (если к зрителям Большого применим такой эпитет).

Всего Большой театр покажет «Щелкунчика» в пред- и посленовогодние дни 33 раза – 18 спектаклей стоит в афише в декабре, еще 15 – в январе. Такие марафоны именно этого балета не редкость и в других театрах. В том числе в 10 театрах оперы и балета, расположенных в регионах Приволжского федерального округа (ПФО) – здесь их, если кто не в курсе, больше, чем в любом другом округе России.

Географическая близость городов Приволжья, разнообразие транспортных маршрутов и не слишком большая разница в часовых поясах открывает перед балетоманами фантастическую возможность совместить внутренний туризм с приобщением к прекрасному. Для таких «культурных» туристов «Татар-информ» решил впервые рассчитать «Индекс «Щелкунчика».

Напомним, этот специфический индикатор обычно рассчитывают, взяв за основу минимальную цену на билет на вечный балет Чайковского в определенном театре (например, в период с 1 декабря по 12 января) и среднюю стоимость отелей в том же городе (за две ночи в сопоставимый временной период). Мы упростили задачу, собрав данные только по минимальным ценам на «Щелкунчика» (не прибавляя к ним гостиничную составляющую).

Понятно, что в реальности купить билеты за такой минимум вряд ли получится – и дело даже не в том, что их обычно раскупают за секунду (да, перекупщики водятся не только под квадригой Аполлона). А в том, что мало кто захочет срываться в другой город, чтобы посмотреть балет с самого неудобного места – где-нибудь с третьего яруса. Максимальные же цены обычно отличаются от базовых в 10-20 раз, зато дают возможность насладиться и музыкой, и хореографией сполна. И это в любом случае дешевле ценника в Большом.

В таблицу мы включили лишь восемь театров оперы и балета в ПФО из десяти. Театр имени Мусы Джалиля в Казани исключен, так как там в эти новогодние выходные «Щелкунчика» не будет от слова совсем – праздничная афиша целиком отдана под детский балет Загида Хабибуллина «Заколдованный мальчик», поставленный в 2023 году для учащихся Казанского хореографического училища. Балет Чайковского театр покажет по два раза только 13 и 14 января, то есть уже за пределами длинного уикенда. Билетов в продаже на него, естественно, уже нет. Но цены начинались с 200 рублей – дешевле в ПФО было бы не найти.

Марийский государственный академический театр оперы и балета имени Эрика Сапаева также покажет «Щелкунчика» всего пять раз (учитывая туристическую привлекательность города, это вгоняет в грусть) – спектакли пройдут по два раза 28 и 31 декабря, а также одним сеансом 30 декабря. Билеты на них тоже уже давно проданы. А вопрос «Татар-информа» о минимальной цене пресс-служба театра оставила без ответа.

Премьера балета «Щелкунчик» состоялась 6 декабря 1892 года в Мариинском театре. В основе либретто – не оригинальная и мрачная сказка Гофмана «Щелкунчик и Мышиный король» (вышла в 1816-м), а ее сглаженный и сказочный перевод, осуществленный в 1844-м Александром Дюма-отцом. Подробную хореографическую программу спектакля разработал главный балетмейстер Императорских театров Мариус Петипа. Но так как мастер тяжело заболел, поставил балет второй балетмейстер Лев Иванов. Именно он придумал вошедшие в канон и «Вальс снежных хлопьев», и «Вальс цветов», тогда воспринимавшиеся как новаторские, но наиболее полно соответствующие «симфонии детства», выписанной Чайковским в нотах.



В различных хореографических редакциях (в том числе и весьма причудливых) «Щелкунчик» в декабре и январе идет по всему миру, став одним из абсолютных символов Рождества и Нового года. Российские театры, как правило, ориентируются на версию спектакля, которую в 1934 году на сцене Кировского театра (так в советские годы называлась Мариинка) выпустил балетмейстер Василий Вайнонен. В 1954-м декорации к ней сделал великий Симон Вирсаладзе. Этот «Щелкунчик», ставший каноном, до сих пор идет на родной сцене. Именно от него в своих редакциях отталкивались позже и Джордж Баланчин в США, и Рудольф Нуреев, который ставил этот балет в Стокгольме, Лондоне, Милане, Берлине и др.



В Большом театре с 1966 года версию Вайнонена сменила редакция Юрия Григоровича (со сценографией того же Вирсаладзе). С тех пор российские театры так или иначе ориентируются на хореографические тексты, созданные двумя великими хореографами.

От 500 рублей – в Саратове, от 600 рублей – в Саранске

От 500 рублей стоили билеты на «Щелкунчика» в оперном театре Саратова. Спектакли там начнутся с 21 декабря и до 11 января лишь два раза будут показаны единожды в день – семь раз пройдут «дублями» (всего балет стоит в афише 16 раз). Здесь идет версия хореографа Кирилла Симонова – лауреата «Золотой маски» и заслуженного деятеля искусств Карелии (он успел поруководить республиканским Музтеатром).

Интересно, что Симонов отвечал за хореографию в совершенно уникальном «Щелкунчике», с 2001 года входившем в репертуар Мариинки (наравне с версией Вайнонена) – в авторской постановке художника Михаила Шемякина, который написал к ней собственное либретто, а также отвечал за сценографию и костюмы. Но в Саратове Симонов в 2019-м реализовал «классическую» редакцию, присоединив «текст Льва Иванова к авторским балетным номерам», а философские искания Гофмана (автора сказки «Щелкунчик и Мышиный король») переработав в «сказочное приключение».

«В спектакле безмятежный детский утренник, полный смеха, тепла и веселья, сменяют картины противостояния добра и зла. Но сказка остается сказкой. Предчувствие чуда не покинет зрителя ни на минуту», – сказано в анонсе балета на сайте театра. Не случайно в спектакле занята не только вся основная труппа, но и много детей – юных артистов из «Студии классического балета Татьяны Картушиной».

Также 16 «Щелкунчиков» пройдет до и после Нового года в Саранске, цены на билеты там начинаются с 600 рублей. Но в ГАТОБ имени Иллариона Яушева «двойников» не будет – с 14 декабря по 11 января спектакли заявлены лишь по разу в день (и, естественно, не ежедневно).

Здесь балет идет в постановке бывшего худрука театра Алексея Батракова. Однако сюжет несколько переработан – так, главная героиня по имени Мари в нем является… сиротой, замерзающей на улице в рождественский сочельник. И мечтающей о «теплом доме, вкусном ужине или… хотя бы о какой-нибудь одной-единственной игрушке, которых у девочки никогда не было». Но сможет ли бездушная кукла заменить тепло человеческого сердца? «Это и предстоит узнать Мари, словно по волшебству оказавшейся в сказочном королевстве игрушек», – описано в анонсе.

От 650 рублей начинались цены на билеты на «Щелкунчик» в Башкирском театре Фото: bashopera.ru

От 650 рублей начинались цены на билеты на «Щелкунчик» в Башкирском театре. Уникальность местного репертуара – в Уфе этот балет можно увидеть в той же версии, что идет в Большом театре, то есть в постановке легендарного Юрия Григоровича. Возможно, именно поэтому и система продаж именно на этот балет здесь напоминает столичную (с другими спектаклями таких сложностей театр не создает) – реализация стартовала с 15 ноября, причем в тот день были открыты продажи только на 18 декабря. А 1 декабря с 12 часов стали доступны билеты на 11 января – на дневной и вечерний сеансы.

Семь «Щелкунчиков» в БГАТОиБ пройдут в декабре (в том числе 21 декабря – дублем) и шесть – в январе (11 января – два раза). То есть всего башкирский марафон составит 13 показов. Билетов практически не осталось.

26 «Щелкунчиков» покажут в Чебоксарах, 23 – в Самаре

Лидером по количеству «Щелкунчиков» (и это если брать декабрь и только новогодние выходные января 2026-го) можно назвать Чувашский театр оперы и балета, работающий под брендом «Волга Опера». Здесь сказка начнется 12 декабря, и до 11 января пройдет 8 одинарных показов и 9 двойных – всего 26 спектаклей! Минимальная цена начинается от 600 рублей, и билетов в продаже еще очень много – чем не повод съездить в Чебоксары?

Лидером по количеству «Щелкунчиков» (и это если брать декабрь и только новогодние выходные января 2026-го) можно назвать Чувашский театр оперы и балета, работающий под брендом «Волга Опера» Фото: volgaopera.ru

Тем более что версия балета здесь идет относительно новая – премьера состоялась лишь в декабре 2023 года. Худрук местной труппы Данил Салимбаев и главный художник Приморской сцены Мариинского театра Петр Окунев представили тогда публике интересную редакцию, предназначенную для семейного просмотра. «В ней много от детской сказки и мало от гофмановского триллера», рассказывала театровед и критик Екатерина Беляева в своей рецензии для журнала «Экран и сцена».

Она отмечала, к примеру, что у Салимбаева растущая елка не символизирует взросление главной героини (как в классических версиях), – «ее рост Дроссельмейер организует ради трюка». Также ее крестный «приоткрывает детям мир будущего – приносит в дом Штальбаумов кукол, умеющих танцевать чуть ли не рок-н-ролл, заменяет аккуратные балетные батманы на попеременные махи ногами, дополненные синхронными махами рук». «Наличие в спектакле параллельного сюжета о смене танцевальных парадигм сделало версию Салимбаева актуальной и интересной без привязки к тому времени года, когда традиционно происходят чудеса», – заключала критик.

В Нижегородской Опере имени Александра Пушкина «Щелкунчики» покажут 17 раз – с 24 декабря и до 6 января Фото: operann.ru

В Нижегородской Опере имени Александра Пушкина «Щелкунчики» покажут 17 раз – с 24 декабря и до 6 января, из них пять раз – дважды за день. Цены билетов на спектакли в декабре начинаются от 1000 рублей (с 24-го числа), а в январе – от 800 рублей (с 4-го). Новая хореографическая редакция от 2022 года, основанная на каноническом варианте Вайнонена, стала шестой в истории театра (предыдущие выпускали в Горьком и Нижнем в 1955, 1970, 1982, 1998 и 2011 годах).

Текущая версия – это красивая рождественская история «о маленькой девочке с отважным и любящим сердцем»: «О том, как она сумела разрушить чары злого волшебника и спасти прекрасного Принца-Щелкунчика. А еще – о доброй фее, сказочной стране и… о чудесных снах, которые обязательно сбудутся, если в них очень и очень верить». Билеты в продаже еще доступны.

Театр оперы и балета Удмуртской Республики имени Петра Чайковского (композитор родился в Воткинске) покажет 12 спектаклей Фото: operaizh.ru

Минимум за 1 тыс. рублей можно было попасть на «Щелкунчик» в Ижевске – Театр оперы и балета Удмуртской Республики имени Петра Чайковского (композитор родился в Воткинске) покажет 12 спектаклей, из них пять раз – «двойниками». Почти все показы придутся на декабрь, начиная с 19-го, после Нового года будет только два сеанса, и оба 7 января. Максимальная цена на оставшиеся в продаже билеты доходила до 6 тыс. рублей. Хореографом постановки выступил худрук балета театра Николай Маркелов, который, как указано на сайте, взял за основу сказку Гофмана и сценарий Петипа.

Всего на новогодних праздниках в Перми пройдет 12 показов балета «Щелкунчик» Фото: permopera.ru

В Перми билеты стоят от 12 тыс. рублей, в Самаре – солд-аут

Минимальную цену на билет на «Щелкунчика» «Татар-информу» не сообщили и в Пермском ГАТОиБ, который также носит имя Петра Чайковского. Всего на новогодних праздниках в Перми пройдет 12 показов балета, с 27 декабря по 8 января (не ежедневно). И три дня из них (28 и 31 декабря, а также 7 января) – будут дубли.

Билеты в продаже на сайте театра еще есть, причем даже на 31 декабря, но минимальная цена начинается от 12 тыс. рублей за место в амфитеатре. За место в партере придется отдать 22 тыс. рублей. Примерно в таком же ценовом диапазоне остались в доступе билеты на сеансы с 3 по 8 января.

«Щелкунчик» в Перми идет в интересной сценической версии Алексея Мирошниченко – худрука балета театра, которую он выпустил в преддверии Нового 2018 года по собственному либретто. Хореограф перенес действие в Санкт-Петербург 1892-го, то есть в тот год, когда в Мариинском театре состоялась мировая премьера балета.

«Сложность постановки была в том, что это классический «Щелкунчик». Когда ты делаешь современную версию того или иного классического произведения, твои руки развязаны, ты свободен в выборе интерпретации. Здесь же я был жестко ограничен классической формой, которая должна быть сохранена, но в этих рамках хочется сделать какие-то собственные музыкальные и сюжетные открытия», – рассказывал Мирошниченко.

Билетов на «Щелкунчики» в Самаре в продаже уже не осталось Фото: opera-samara.ru

Билетов на «Щелкунчики» в Самаре в продаже уже не осталось, но сервис, через который театр их реализует, предлагает оставить заявку, чтобы получить уведомление о появлении свободных мест (вдруг кто-то сдаст). Балетный марафон здесь начинается с 21 декабря, и до 11 января пройдет 24 спектакля – из них девять раз дублями!

В пресс-службе театра «Татар-информу» ответили, что минимальная цена составляла 300 рублей. В прошлом году максимум доходил до 4 тыс. рублей за лучшие места.

Самарский академический театр оперы и балета имени Дмитрия Шостаковича «Щелкунчика» обновил под занавес 2024-го Фото: opera-samara.ru

Самарский академический театр оперы и балета имени Дмитрия Шостаковича «Щелкунчика» обновил под занавес 2024-го. Художественный руководитель балета театра, заслуженный артист России Юрий Бурлака, единственный в стране реставратор балетного наследия, воссоздал образ оригинальной постановки 1892-го. В театре уверяют, что «именно в таком визуальном и хореографическом решении великий Чайковский видел своего «Щелкунчика» на премьере».

Впрочем, сам Бурлака рассказывал «Самарской газете», что это, конечно, не точное воспроизведение того спектакля – скорее, лишь образ, созданный «глазами художника XXI века»: «Полный текст спектакля не сохранился. Есть специальная система фиксации танца, но в ней присутствуют лакуны, которые мне надо было заполнять так, чтобы стилистически это срослось с хореографией Льва Иванова. Изменились строения тел танцовщиков, фактура ткани и принцип освещения».

Тем не менее ставка на реставрации вечной классики (ранее Бурлака выпустил также мегаломанские по длительности и полноте версии «Дон Кихота» и «Раймонды») – уникальная фишка «Шостакович Балета». К тому же в партитуру «Щелкунчика» здесь добавили и два музыкальных номера из рукописей композитора, не исполнявшихся нигде ранее. В общем, такое точно стоит увидеть. Тем более что в актерском ансамбле занята не только основная труппа (несколько составов танцовщиков), но и учащиеся Самарского хореографического училища. А участие детей в «Щелкунчике» всегда придает ему особенную прелесть.