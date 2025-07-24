Карина Абдуллина представит Татарстан на конкурсе Miss Tourism Universe в Бейруте

Уроженка Азнакаевского района Татарстана, жительница Казани Карина Абдуллина примет участие в мировом конкурсе красоты Miss Tourism Universe, который пройдет в Бейруте (Ливан). Девушка успешно прошла отборочный тур и уже начала подготовку к предстоящему событию.

На конкурс Карина отправится в сопровождении Розы Гадиевой – обладательницы титула «Мисс Европа – 2024». Гадиева стала первой татаркой, вошедшей в реестр столетнего европейского конкурса, а также самой цитируемой победительницей в мировых СМИ. Сегодня она занимает должность национального директора России и Татарстана на международных конкурсах и входит в состав жюри.

Накануне Карина встретилась с главой Азнакаевского района Марселем Шайдуллиным, который выразил поддержку и пожелал ей достойно представить регион на мировой сцене.

Конкурс Miss Tourism Universe считается значимым событием в сфере культурной дипломатии и направлен на популяризацию наций и регионов. Карина Абдуллина выйдет на сцену в национальном татарском костюме, чтобы представить богатую культуру Татарстана перед зрителями со всего мира.