Карикатуры иранских художников и замедление YouTube: вышел новый номер «Чаяна»

Обложка нового номера журнала «Чаян»

Вышел очередной сентябрьский номер татарстанского сатирического журнала «Чаян».

Фишкой очередного номера издания стали карикатуры иранских художников. Поводом для этого стала выставка веселых графиков в Национальной библиотеке РТ, посвященная роли книги и чтения в современном мире.

Как правило, ни один номер «Чаяна» не обходится без метких высказываний достопочтенного Шумбая. На этот раз он дал оценку сложившейся в России системе награждения орденами и медалями.

Традиционно широк диапазон сообщений от ИА «Тут-там информ»: от замедления скорости YouTube до скорости работы Почты России.

Героями рубрики «Полный абзац!» в этом номере стали хозяйка «резиновой» квартиры в Куркачах, два полицейских из Набережных Челнов и необычный пироман из оренбургской деревни.

В свою очередь рубрика «Прокол» повествует о двух традиционных бедах Отечества — дураках и дорогах.

Кроме того, в новом номере журнала читатели смогут получить сеанс смехотерапии. А рубрика «Смех сквозь годы» познакомит с чаяновским юмором разных лет, который актуален и сегодня.

Помимо этого, в сентябрьском выпуске «Чаяна» немало острых карикатур, юморесок, традиционный «Чаянворд» и, конечно же, анекдоты.

В прошлом году журнал «Чаян» отметил столетний юбилей, о чем сообщал «Татар-информ».