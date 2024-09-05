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Карикатуры иранских художников и замедление YouTube: вышел новый номер «Чаяна»
Вышел очередной сентябрьский номер татарстанского сатирического журнала «Чаян».
Фишкой очередного номера издания стали карикатуры иранских художников. Поводом для этого стала выставка веселых графиков в Национальной библиотеке РТ, посвященная роли книги и чтения в современном мире.
Как правило, ни один номер «Чаяна» не обходится без метких высказываний достопочтенного Шумбая. На этот раз он дал оценку сложившейся в России системе награждения орденами и медалями.
Традиционно широк диапазон сообщений от ИА «Тут-там информ»: от замедления скорости YouTube до скорости работы Почты России.
Героями рубрики «Полный абзац!» в этом номере стали хозяйка «резиновой» квартиры в Куркачах, два полицейских из Набережных Челнов и необычный пироман из оренбургской деревни.
В свою очередь рубрика «Прокол» повествует о двух традиционных бедах Отечества — дураках и дорогах.
Кроме того, в новом номере журнала читатели смогут получить сеанс смехотерапии. А рубрика «Смех сквозь годы» познакомит с чаяновским юмором разных лет, который актуален и сегодня.
Помимо этого, в сентябрьском выпуске «Чаяна» немало острых карикатур, юморесок, традиционный «Чаянворд» и, конечно же, анекдоты.
В прошлом году журнал «Чаян» отметил столетний юбилей, о чем сообщал «Татар-информ».
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