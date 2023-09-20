«Пока человек смеется, он не безнадежен»: «Чаян» отмечает в Сочи 100-летний юбилей

В выставочном зале гостиницы «Жемчужина» регионы презентовали свои стенды. В том числе выставку своих работ развернул татарстанский сатирический журнал «Чаян», он же «Скорпион»

Фото: © «Татар-информ»

Журнал с особым татарским юмором по-прежнему выходит по всей стране

Участниками форума современной журналистики «Вся Россия-2023» стали более тысячи журналистов и руководителей СМИ из всех субъектов РФ, а также из стран зарубежья. В выставочном зале гостиницы «Жемчужина» регионы презентовали свои стенды. В том числе выставку своих работ развернул татарстанский сатирический журнал «Чаян», он же «Скорпион».

На открытии экспозиции чаяновских карикатур наблюдался аншлаг. Журналисты из других регионов моментально разобрали представленные тут же экземпляры журнала. Экспозиция оказалась очень популярной у участников форума. Все непременно останавливаются у карикатур и хохочут. А журналисты из Челябинска откровенно удивились тому, что власти Татарстана разрешают выпускать сатирический журнал.

«Мы в Казани подумали: как сделать так, чтобы вся Россия узнала о столетии журнала «Чаян»?», — рассказал на открытии выставки генеральный директор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков. Он подчеркнул, что в истории издания был период, когда его тираж составлял почти 900 тысяч экземпляров. «Очень много людей подходят к нам и говорят: “Моя мама выписывала журнал “Чаян”, моя бабушка, мой дед”. Этот сатирический журнал был практически во всех домах Советского Союза. И сейчас он продолжает выходить по всей стране», — сообщил он.

По словам Садыкова, «Чаян» не просто так придумали в период коллективизации. Самым лучшим инструментом тогда были юмор и сатира. Он подчеркнул, что 100 лет — это огромный опыт и издание до сих пор актуально. Спикер добавил, что в этом году «Чаян» вышел с инициативой конкурса на тему спецоперации России в Украине, чтобы показать как мы боремся с врагом — оружие может быть разным.

В свою очередь, председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев заметил, что «Чаян» держится и делает это с особым татарским, очень тонким, юмором.

«Карикатур хватит еще на 20 выставок»

Главный редактор сатирического журнала Рафаэль Халилуллов поблагодарил организаторов медиафорума за возможность показать работу издания, которым он руководит. По признанию главреда, на выставке они постарались собрать сливки последних лет. Это только малая толика того, что накоплено за 100 лет. Карикатур настолько много, что их, предположил он, хватит еще на 20 выставок.

Руководитель издания отметил, что эта выставка для него — важное мероприятие.

«Казань показывает свою работу журналистской элите России. Это дорогого стоит. Смотрите, смейтесь», — напутствовал он пришедших. Для желающих он сам провел экскурсию по экспозиции и рассказал о работах.

Ильшат Аминов заметил, что «пока человек смеется, он не безнадежен» Фото: © «Татар-информ»

«Чаян» несколько раз хотели закрыть

Председатель Союза журналистов Татарстана, генеральный директор ТНВ Ильшат Аминов заметил, что «пока человек смеется, он не безнадежен». В то же время он напомнил о серьезном. «Журнал несколько раз хотели закрыть. Но все-таки сохранили, когда поняли, что визуализация юмора всегда нам нужна, она всегда поможет», –заметил он.

Глава Союза журналистов признался, что одна из замечательных карикатур выставки трогает его лично, так как он депутат Государственного Совета РТ. Аминов рассказал, что она посвящена выборам. На карикатуре изображены два кандидата: хрен и редька. Слова спикера потонули в громком хохоте присутствующих.

«Это не беззубый журнал. Там достаточно острых карикатур», — заключил он, когда смех стих. По мнению Аминова, в этом издании работают очень талантливые люди, поэтому и рождаются «фантастически глубокие, со смыслом карикатуры». В завершение председатель Союза журналистов РТ напророчил «Чаяну» как минимум еще 100 лет жизни, пожелав, чтобы он стал «центром притяжения тех людей, которые еще умеют смеяться».

Не просто журнал, а национальное достояние

Первый номер сатирического журнала «Чаян» увидел свет в январе 1923 года. Весь первый год его обложки были одинаковыми. На мосту через протоку Булак изображены передовые персонажи 1920-х: крестьянин, красноармеец, комсомолец, а под мостом – бай, мулла, купец и буржуй, перед которыми стоит скорпион («чаян» по-татарски), стремящийся их ужалить. Уже в 1924 году обложка стала цветной.

«До конца 20-х годов ХХ века журнал выходил с арабской графикой. Такие номера и листаются непривычно — слева направо. Потом какое-то время выходил на латинице. В конце 30-х годов перешли на кириллицу. С июня 1941 года выпуск “Чаяна” прекратился на 10 лет в связи с войной — не до смеха было», — рассказывал «Татар-информу» главный редактор «Скорпиона».

1956 год стал для издания знаковым: именно тогда было принято решение, что журнал будет выходить на двух языках – татарском и русском. Интересно, что привычный многим логотип «Чаяна» появился лишь в середине 60-х годов. Нарисовал его казанский художник Герман Огородников, впоследствии работавший в московском «Крокодиле». После того как «Чаян» заговорил по-русски, его тираж стал кратно расти. Если самый первый номер журнала вышел в количестве 1,5 тыс. штук, то номер 1956 года был 18 тыс., а в 1972 году – уже 247 тыс. экземпляров. Журнал стал всесоюзным с множеством подписчиков далеко за пределами ТАССР. Пик тиража пришелся на 1987 год — 870 тыс. экземпляров.

Фото: © «Татар-информ»

Главред сатирического журнала утверждает, что это было самое тиражное и самое прибыльное издание в республике. По его словам, здание холдинга «Татмедиа» на Декабристов строилось на чаяновские деньги. Журнал в то время зарабатывал до 3,5 млн советских рублей — девятиэтажная “ленинградка” стоила миллион рублей.

Переход на рыночные отношения уничтожил многие юмористические издания, выходившие на национальных языках. «Допускаю, что и “Чаян” постигла бы такая печальная участь, если бы не поддержка республики. У нас есть понимание того, что “Чаян” – наша история и культура, медиабренд, проверенный временем. Мы работаем в холдинге “Татмедиа”, у нас есть госзаказ, благодаря которому мы живем и встречаем свое столетие. “Чаян” по-прежнему издается на двух языках – татарском и русском. Распространяется по подписке и в розницу – через маркетплейсы, терминалы, магазины и киоски печати, кстати, лидируя по розничной продаже среди других изданий холдинга», – констатирует Рафаэль Халилуллов.