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Политика 4 августа 2023 16:00

Каратаполов раскрыл причину разработки законопроекта об уклонении от мобилизации

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В России не планируется новой волны мобилизации, заявил глава думского комитета по обороне Андрей Кратополов. Такие слухи возникли после сообщений о разработке законопроекта, который вводит уголовное наказание за отклонение от мобилизации. Однако планы депутатов рассмотреть документ этой осенью объясняются лишь затягиванием всех необходимых процедур, пояснил он «Газете.Ru».

Законопроект был готов уже прошлой осенью – как раз, когда проводилась частичная мобилизация. Однако согласование документа затянулось, правительственная комиссия одобрила его только на днях, пояснил депутат.

«Никакой новой мобилизацией и не пахнет», – подчеркнул он.

Напомним, по законопроекту за уклонение от мобилизации грозит тюремный срок (до пяти лет) или штраф в полмиллиона рублей. Рассмотреть его депутаты планируют во время осенней сессии.

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