В Госдуму внесут законопроект о тюремном заключении за уклонение от мобилизации

В Госдуму внесут законопроект, который предусматривает уголовное наказание за уклонение от мобилизации. Рассматривать его будут во время осенней сессии. Предполагается, что соответствующая статья появится в Уголовном кодексе, наказание по ней – до пяти лет лишения свободы или штраф на сумму до 500 тыс. рублей, сообщил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Необходимость ужесточения наказания депутат объяснил тем, что сейчас в России наказание можно получить только за не явку в военкомат по повестке на срочную службу. А вот избегание мобилизации пока никак не наказывается.

«Между тем военная служба — это государственное дело. И каким бы путем человек к службе ни пришел, если он нарушает свои обязанности, отказывает от их выполнения — он должен понести наказание», – цитирует Картаполова «Парламентская газета».

Разрабатываемый документ сейчас очень актуален, поэтому «тянуть с процедурой» депутаты не намерены, добавил Картаполов. По его словам, Кабмин уже одобрил документ.

Напомним также, что депутат Госсовета Татарстана ранее предложил установить четкие сроки службы военных, призванных в период мобилизации. Он внес соответствующий проект ФЗ на рассмотрение Госсовета, отметив, что принятие такого документа помогло бы снизить «социальную напряженность».