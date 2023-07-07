«Казань должна быть лидером РПЛ»: первое интервью Карадениза в роли тренера «Рубина»

«Мне очень понравились планы руководства клуба. Не задумываясь согласился возглавить команду» Фото: Дамир Садриев / «Татар-информ»

«Когда дело касается “Рубина”, я всегда готов помочь»

Гёкдениз, как на вас вышел «Рубин»?

Я периодически приезжал в Казань. Поэтому свою связь с «Рубином» я никогда не терял. Сейчас здесь новое руководство. И я очень благодарен президенту клуба и Раису Татарстана. Кроме того, я знаком с некоторыми функционерами «Рубина», каждому из них я отдельно благодарен за доверие ко мне.

Когда у вас произошел первый разговор с руководством клуба? И сразу ли сказали «да»?

Впервые по этой теме мы начали разговаривать где-то 3-4 месяца назад. Я сразу согласился. Потому что если я и могу чем-то помочь «Рубину», то это даже не обсуждается. Мне очень понравились планы руководства клуба. Поэтому я не задумываясь согласился возглавить команду. Когда дело касается «Рубина», я всегда готов помочь.

Как обстоят дела с лицензией тренера?

Насколько знаю, никаких проблем с этим нет. У нас есть все необходимые документы для официальной работы.

Какая глобальная задача у «Рубина-2»?

Наша задача – это готовить игроков для основной команды. Поэтому будем исходить в своей работе из требований тренеров основы.

«Рашид Рахимов – опытный тренер. Я его очень сильно уважаю» Фото: rubin-kazan.ru

«Казань всегда должна идти в верхней части таблицы»

Есть ли у вас связь с главным тренером основной команды – Рашидом Рахимовым? Есть ли взаимодействие и понимание, как должна играть команда?

Рашид Рахимов – опытный тренер. Я его очень сильно уважаю. И всё, что он будет от нас просить, мы будем по возможности выполнять. Мы только-только начали тренироваться.

Как вы отреагировали на выход основного «Рубина» в Премьер-лигу?

Быть в Первой лиге – это не уровень «Рубина». Здесь даже не о чем говорить. Первая лига – это не для «Рубина». Мы должны быть всегда в Премьер-лиге, всегда идти впереди. «Рубин» не может играть без целей и задач. Казань всегда должна быть лидером Российской Премьер-Лиги (РПЛ).

«Первая лига – это не для «Рубина». Мы должны быть всегда в Премьер-лиге, всегда идти впереди» Фото: rubin-kazan.ru

Какие у вас ожидания от игры команды в предстоящем сезоне?

Ожидания? Сейчас в руководстве «Рубина» находятся такие люди, которые ставят перед собой только большие цели. Я думаю, они хотят вывести клуб в лидеры РПЛ. В прошлом году наш клуб опустился на уровень ниже, но его подняли, и теперь команда будет выступать в Премьер-лиге.

Мы же хотим стать мостиком между академией и главным клубом. Будем постоянно на связи с академией, обсуждать кандидатуры игроков с тамошними тренерами. Здесь хотим воспитывать новых талантливых футболистов, чтобы в дальнейшем они помогли основной команде.

«Нужно, чтобы игроки любили “Рубин”, чтобы он был в их сердцах»

Как прокомментируете сегодняшний матч?

Я уверен, что мы еще будем добавлять. Сегодня мы увидели свои недостатки. Сейчас у нас идет процесс адаптации игроков, и главное для них – набрать уверенности.

«Мы же хотим стать мостиком между академией и главным клубом. Будем постоянно на связи с академией, обсуждать кандидатуры игроков с тамошними тренерами» Фото: rubin-kazan.ru

Судя по сегодняшней игре, львиная доля игроков «Рубин-2» – это местные казанские ребята.

На этом этапе рано говорить про игроков. Мы только собрались и нашли как опытных игроков, так и молодых. Поэтому состав пока такой.

Чуть ранее вы сказали про мостик между академией и основой. Но сегодня в составе «Рубина-2» возрастные игроки. Временная ли это история и с какой целью вы привлекли возрастных игроков?

В чемпионате, где мы будем играть, не сыграешь с одними лишь молодыми пацанами. Если мы поставим совсем молодых ребят, команда может потерять уверенность в своих силах. Мы не хотим ломать их психологически. В моей команде опытные игроки всегда будут играть рядом с молодыми.

И, как я уже говорил, цель у нас одна – готовить хороших перспективных футболистов. И не только талантливых, а таких, чтобы они любили «Рубин», чтобы «Рубин» был в их сердцах и они воспринимали его как свой любимый клуб.

Гёкдениз Карадениз – главный тренер команды «Рубин-2».

Родился 11 января 1980 года в городе Гиресун, Турция.

С 1997 по 2008 год выступал за турецкий «Трабзонспор».

В 2008 году перешел в казанский «Рубин».

В составе татарстанского клуба стал двукратным чемпионом России (2008, 2009 гг.).

В 2018 году покинул «Рубин» и одновременно объявил о завершении карьеры.

7 июля 2023 года назначен главным тренером команды «Рубин-2».