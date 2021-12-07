«Капустница» Фешина приехала на родину автора к его 140-летию и еле прошла в двери музея

Мегаполотно уроженца Казани, известного на весь мир русско-американского живописца Николая Фешина накануне прибыло в столицу Татарстана из Санкт-Петербурга для юбилейной выставки к 140-летию художника. Картина «Капустница» размерами 2,19 на 3,44 метра была в числе 16 произведений, доставленных в Казань к юбилейному вернисажу, но оказалась самой масштабной – ее едва смогли внести через парадные двери хозяйского дома усадьбы Сандецкого, где находится главный филиал Музея ИЗО РТ.

Шедевр, как и все другие, перевозился в спецмашине с климатконтролем при температуре +20 градусов, а также в сопровождении автомобиля с двумя представителями вооруженной охраны. Само полотно имеет несколько слоев упаковки от мягкого текстильного исключающего образование конденсата, дополнительно утепляющего и смягчающего вибрации полиэтилена до деревянного короба. Вес картины без упаковки – 120-130 кг. Дополнительной трудностью стал мороз -10 градусов, ударивший в Казани в день выгрузки экспонатов.

Фото: © Оксана Романова

В музей сначала занесли все другие гостевые картины, затем решено было снова включить обогрев в машине, при закрытых дверях быстро демонтировать деревянный короб и как можно быстрее занести «полураздетый» шедевр, оставшийся в нескольких слоях синтетических утеплителей через главный вход усадьбы Сандецкого. Высота полотна в таком виде составила 2,5 метра, парадный дверной проем Музея ИЗО РТ, как теперь точно знают музейщики, - 2,67 м, плюс наклон из-за ступеней.

«Когда перевозишь уникальную вещь, невозможно предугадать абсолютно все. У нас при отправке она прошла, но у нас двери высотой 3 метра и здание побольше. Случаев, когда картина не прошла, не было. Наверное, это было бы очень интересно, но нет… В принципе выход всегда находится. Конечно, если бы сейчас был дождь, снег, ветер – ночевала бы в машине. Ждали бы погоды, решения какого-то, через окна бы вносили. Вещь тут в приоритете», - пояснила ИА «Татар-информ» представитель Музея Академии художеств, художник-реставратор по масляной живописи Ольга Харитонова.

Фото: © Оксана Романова

Картина «Капустница» Николая Фешина была написана в 1909 году как выпускная работа. В советский период, то есть более ста лет, она ни разу не покидала Музея Академии художеств. Правда, встречаются сведения, что до Революции полотно в составе сборной выставки успели продемонстрировать в Венеции.

О том, как готовили шедевр к перевозке, какие еще картины привезли на выставку к 140-летнему юбилею Николая Фешина и какие, кроме выставки, запланированы мероприятия, читайте подробнее здесь.