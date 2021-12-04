Капремонт жилых домов еще продолжается в шести муниципалитетах Татарстана

Работы по капитальному ремонту многоквартирных жилых домов еще не завершены в шести муниципалитетах Татарстана. Об этом на республиканском совещании в Доме Правительства региона рассказал министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин.

Провел совещание в режиме видеоконференцсвязи со всеми муниципалитетами Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин, сообщает пресс-служба Президента РТ.

«Работы по капитальному ремонту многоквартирных жилых домов идут в шести муниципальных образованиях», — отметил глава Минстроя. При этом в целом по республике, согласно данным государственной информационной системы «Мониторинг жилищного фонда», программный лимит по капремонту домов освоен на 99%.

К началу декабря муниципалитеты Татарстана перечислили в Фонд капитального ремонта РТ почти 782 млн рублей, что составляет 73% от предусмотренного программой объема.

«Средства не поступили из бюджета города Казани. Графики перечислений уже составлены, и в ближайшее время они должны быть направлены в фонд. Прошу исполнительный комитет города Казани взять этот вопрос на <…> контроль», — заметил в связи с этим докладчик.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Татарстане пока не завершен капремонт одного детсада и двух медицинских стационаров, а также ряда других объектов.