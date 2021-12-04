В Татарстане пока не завершен капремонт одного детсада и двух медицинских стационаров

В Татарстане еще продолжается капитальный ремонт ряда объектов социально-культурной сферы, хотя процент выполнения работ высок. Вместе с тем завершена реализация 15 республиканских программ по капремонту 1030 объектов.

Об этом на республиканском совещании в Доме Правительства региона рассказал министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин. Провел его в режиме видеоконференцсвязи со всеми муниципалитетами Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин, сообщает пресс-служба Президента РТ.

В целом работы по капитальному ремонту объектов социально-культурной сферы выполнены на 97%. В частности, по программе капремонта образовательных учреждений остался только один объект — детский сад №104 в Казани. Учреждение отремонтировано на 97%. Строители завершают общие работы, обустраивают теневые навесы и устанавливают малые архитектурные формы, отметил докладчик.

По программе капремонта медицинских стационаров из 18 объектов еще не приведены в порядок лишь два. Строительно-монтажные работы выполнены на 94%. Из девяти подведомственных МВД зданий отремонтированы семь. Выполнение работ составляет 98%, уточнил министр.

Кроме того, отремонтированы четыре детских оздоровительных лагеря из шести. Работы выполнены на 97%. А из 17 включенных в программу капремонта спортивных объектов не приведено в порядок лишь здание казанской детско-юношеской школы по футболу «Савиново». Строительно-монтажные работы выполнены на 99%, добавил Айзатуллин.