Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Капремонт жилья в Татарстане почти завершился – работы выполнены на 95%
В Татарстане по программе капремонта многоквартирных домов выполнение строительно-монтажных работ достигло 95%. Полностью на сегодняшний день отремонтированы 373 дома, сообщил глава Минстроя Марат Айзатуллин на совещании в Кабмине РТ.
Сезонные работы по капремонту жилья, по словам министра, завершены на 97%.
Также к завершению близятся работы по ремонту соцобъектов. Так, по ремонту 43 учреждений образования ремонт завершен на 99%. В работе остаются 14 объектов в пяти муниципалитетах, в том числе три – в Казани и шесть – в Набережных Челнах.
Обновление семи детсадов выполнено на 94%, в работе – пять объектов, два из которых – в Казани и один – в Кукморском районе. Ремонт ресурсных центров, общежитий ссузов, объектов здравоохранения также близится к 100%-ному завершению.
«В части строительства объектов образования из 11-ти школ в работе остается одна – по ул. Сибгата Хакима в Казани. До завершения работ на ней остается менее 1%», – добавил Айзатуллин.
Напомним, он также сообщил, что к новому отопительному сезону в Татарстане подготовлено уже 90% жилфонда – 16 тыс. 241 из 17 тыс. 815 многоквартирных домов.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»