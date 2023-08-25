Капремонт жилья в Татарстане почти завершился – работы выполнены на 95%

В Татарстане по программе капремонта многоквартирных домов выполнение строительно-монтажных работ достигло 95%. Полностью на сегодняшний день отремонтированы 373 дома, сообщил глава Минстроя Марат Айзатуллин на совещании в Кабмине РТ.

Сезонные работы по капремонту жилья, по словам министра, завершены на 97%.

Также к завершению близятся работы по ремонту соцобъектов. Так, по ремонту 43 учреждений образования ремонт завершен на 99%. В работе остаются 14 объектов в пяти муниципалитетах, в том числе три – в Казани и шесть – в Набережных Челнах.

Обновление семи детсадов выполнено на 94%, в работе – пять объектов, два из которых – в Казани и один – в Кукморском районе. Ремонт ресурсных центров, общежитий ссузов, объектов здравоохранения также близится к 100%-ному завершению.

«В части строительства объектов образования из 11-ти школ в работе остается одна – по ул. Сибгата Хакима в Казани. До завершения работ на ней остается менее 1%», – добавил Айзатуллин.

Напомним, он также сообщил, что к новому отопительному сезону в Татарстане подготовлено уже 90% жилфонда – 16 тыс. 241 из 17 тыс. 815 многоквартирных домов.