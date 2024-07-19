Капремонт шести школ Казани завершен более чем на 40% — их откроют 1 сентября

В Казани ведется капитальный ремонт шести образовательных учреждений. К настоящему моменту работы завершены более чем на 40%, рассказали в мэрии столицы РТ.

Так, рабочие обновляют кабинеты, фундаменты, фасады, кровли, коммуникации и другие элементы зданий школы №49 в Ново-Савиновском районе (50%), школы №130 (52%) и лицея-интерната №2 в Московском районе (57%).

Кроме того, обновляются оба корпуса школы №8 в Кировском районе. Работы на объектах завершены на 40% и 60%. В этом же районе более чем наполовину отремонтировано здание школы № 57 — специалисты красят фасады, штукатурят стены и готовят спортзал к ремонту стен. В кабинетах ведутся электромонтажные работы.

В исполкоме напомнили, что на обновление образовательных учреждений направлено 765 млн рублей. Кроме того, в 17 школах города проведут ремонт пищеблоков, что позволит завершить программу обновления столовых в образовательных учреждениях уже в следующем году.

Как ранее рассказал Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин, в этом году в республике строятся восемь новых образовательных учреждений. Работы ведутся по национальному проекту «Образование».

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года по указу Президента Владимира Путина.