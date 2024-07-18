Мухаметшин рассказал о строительстве восьми школ в Татарстане в 2024 году

В 2024 году в Татарстане построят восемь новых школ на 8,5 тысячи мест, три пристроя возведут к уже работающим образовательным учреждениям. Об этом заявил Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин на заседании федерального штаба по реализации президентских программ капремонта и строительства образовательных учреждений, проведенном региональным отделением «Единой России» и Минпросвещения.

Как сообщает пресс-служба партии, Татарстан был отмечен в числе регионов с высокой степенью готовности строящихся и обновляющихся объектов. «Татарстан отмечали с положительной стороны, это на самом деле так. Для нас это приоритетное направление работы, им занимаются все ветви и уровни власти, ведется и партийный контроль», — отметил Мухаметшин.

Он выразил благодарность главе Минпросвещения России Сергею Кравцову за выделение федеральных средств на обновление и строительство новых образовательных учреждений. Также немало делается в рамках региональных программ: проводится ремонт школьных столовых, бассейнов, спортзалов.

«Уверен, все работы, запланированные к 1 сентября и часть — до конца года, будут успешно завершены», — заявил секретарь регионального отделения партии.

По его данным, на сегодня в регионе свыше 14 тысяч выпускников школ, 43 тысячи человек заканчивают 9-е классы. 1 сентября в школы придут 55 тысяч первоклассников.

Заседание было посвящено ходу капитального ремонта образовательных учреждений, готовности школ и детских садов к новому учебному году. Его провели секретарь генсовета «Единой России» Владимир Якушев и министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

По словам министра, опыт капитального ремонта школ будет учтен в рамках новых национальных проектов «Молодежь и дети» и «Семья». Оба в настоящее время находятся в высокой степени готовности. Так, уже сейчас Министерство просвещения проводит отбор заявок на новый цикл капитального ремонта школ и детских садов, колледжей. Если работы по уже начатым объектам не будут завершены, на регионы наложат штрафные санкции.

«Объем распределенных субсидий регионам будет уменьшаться. При этом все объекты должны быть построены, но за счет региональных средств», — объяснил глава ведомства.

От Татарстана в режиме ВКС в совещании приняли участие депутат Госдумы Татьяна Ларионова, председатель общественного совета партийного проекта «Новая школа» в РТ, заместитель министра образования и науки РТ Минзалия Закирова, руководитель регионального исполкома «Единой России» Марат Самигуллин, член и ответственный секретарь Общественного совета партийного проекта «Новая школа» в РТ Рустем Хайбрахманов и начальник управления инфраструктурного развития Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Софья Дятлова.

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года по указу Президента Владимира Путина.