Капремонт поликлиники в поселке Алексеевское завершится в ноябре

Капитальный ремонт клинико-диагностической поликлиники Алексеевской центральной районной больницы вышел на финишную прямую. Завершить ремонтные работы в здании планируется к концу ноября, сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

В настоящее время ожидается завоз новой мебели, идет установка сантехники. Здание получилось светлым, современным, будет комфортным для врачей и посетителей. В кабинетах и холлах обновлены потолки, полы, заменены окна и двери, выкрашены стены, обновлены все инженерные сети и коммуникации.

Работы ведутся по программе модернизации первичного звена здравоохранения национального проекта «Здравоохранение».

Напомним, что вот уже второй год по инициативе Президента России Владимира Путина в стране реализуется программа модернизации первичного звена здравоохранения.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что всего на капремонт медучреждения из федерального бюджета выделено чуть меньше 10,5 млн рублей.