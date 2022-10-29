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Ру Тат
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Строительство
29 октября 2022  05:31

Капремонт поликлиники в поселке Алексеевское завершится в ноябре

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Капитальный ремонт клинико-диагностической поликлиники Алексеевской центральной районной больницы вышел на финишную прямую. Завершить ремонтные работы в здании планируется к концу ноября, сообщает пресс-служба Минздрава РТ. 

В настоящее время ожидается завоз новой мебели, идет установка сантехники. Здание получилось светлым, современным, будет комфортным для врачей и посетителей. В кабинетах и холлах обновлены потолки, полы, заменены окна и двери, выкрашены стены, обновлены все инженерные сети и коммуникации. 

Работы ведутся по программе модернизации первичного звена здравоохранения национального проекта «Здравоохранение».

Напомним, что вот уже второй год по инициативе Президента России Владимира Путина в стране реализуется программа модернизации первичного звена здравоохранения. 

Ранее «Татар-информ» сообщал, что всего на капремонт медучреждения из федерального бюджета выделено чуть меньше 10,5 млн рублей.

#национальные проекты
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