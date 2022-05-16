В поликлинике Алексеевской ЦРБ начался капитальный ремонт

Капитальный ремонт поликлиники ГАУЗ «Алексеевская центральная районная больница» пройдет по программе модернизации первичного звена здравоохранения национального проекта «Здравоохранение», сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

Ремонтные работы в поликлинике идут полным ходом – демонтаж конструкций выполнен уже на 80%, сейчас строители занимаются установкой каркаса стен. По планам, капремонт в поликлинике завершится к концу ноября.

Всего на капремонт медучреждения из федерального бюджета выделено чуть меньше 10,5 млн рублей.

Напомним, что вот уже второй год по инициативе Президента России Владимира Путина в стране реализуется программа модернизации первичного звена здравоохранения.

