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Здоровье
16 мая 2022  14:15
Полина Шевчук

В поликлинике Алексеевской ЦРБ начался капитальный ремонт

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Капитальный ремонт поликлиники ГАУЗ «Алексеевская центральная районная больница» пройдет по программе модернизации первичного звена здравоохранения национального проекта «Здравоохранение», сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

Ремонтные работы в поликлинике идут полным ходом – демонтаж конструкций выполнен уже на 80%, сейчас строители занимаются установкой каркаса стен. По планам, капремонт в поликлинике завершится к концу ноября.

Всего на капремонт медучреждения из федерального бюджета выделено чуть меньше 10,5 млн рублей.

Напомним, что вот уже второй год по инициативе Президента России Владимира Путина в стране реализуется программа модернизации первичного звена здравоохранения. 
 

#капремонт #минздрав рт
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