Капремонт моста по улице Назарбаева в Казани завершат к ноябрю

Фото: пресс-служба мэрии Казани.

Капитальный ремонт моста через озеро Нижний Кабан по улице Назарбаева в Казани планируется завершить к ноябрю. Изначально все работы планировалось провести до осени 2024 года, но сроки сократились, сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

«Спасибо строителям, которые организовали работу так, что к концу октября – началу ноября этого года мы сможем сдать в эксплуатацию мост и пустить по нему движение», – сказал глава Казани Ильсур Метшин во время посещения объекта.

На сегодня строители выполнили устройство буронабивных свай, и скоро начнут заливку первой опоры моста. После ремонта количество автомобильных полос увеличится с шести до восьми, появятся велодорожки. Несущая нагрузка моста увеличится с 15 до 25 тонн на ось.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что движение по мосту полностью закрыли в ночь с 27 по 28 сентября из-за появившихся трещин в опорах конструкции.