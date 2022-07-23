Капремонт многоквартирных домов в Татарстане завершен на 79% от плана

В Татарстане капитальный ремонт многоквартирных домов завершен на 79% от объема, запланированного на 2022 год. Об этом на совещании в Доме Правительства РТ рассказал глава Минстроя республики Марат Айзатуллин. Мероприятие провел Премьер-министр РТ Алексей Песошин, сообщает пресс-служба Президента Татарстана.

По данным министра, объем сезонных работ составил 77%, в 67 домах ремонтные работы подходят к концу. Полностью завершены 87 объектов.

Также Айзатуллин рассказал участникам совещания о ходе капремонта социальных объектов, объектов образования, здравоохранения, в сфере экологии, молодежной политики и других областях.