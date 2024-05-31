Капремонт казанской второй больницы завершат до конца года

Капитальный ремонт казанской больницы №2 планируют закончить к концу этого года. Об этом сообщила мэрия столицы Татарстана.

На сегодня общий процент выполненных работ в медучреждении Кировского района составляет 65%.

«В здании отремонтированы три этажа стационара. На них разместятся терапевтическое, кардиологическое отделения, а также отделение реабилитации», – рассказали в мэрии Казани.

Фото: Пресс-служба Упраления здравоохранения Казани

Сейчас строители продолжают работу на первом этаже и в приемно-диагностическом отделении.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что капитальный ремонт городской больницы №16 завершили на 85%.