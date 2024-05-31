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Капремонт казанской второй больницы завершат до конца года
Капитальный ремонт казанской больницы №2 планируют закончить к концу этого года. Об этом сообщила мэрия столицы Татарстана.
На сегодня общий процент выполненных работ в медучреждении Кировского района составляет 65%.
«В здании отремонтированы три этажа стационара. На них разместятся терапевтическое, кардиологическое отделения, а также отделение реабилитации», – рассказали в мэрии Казани.
Сейчас строители продолжают работу на первом этаже и в приемно-диагностическом отделении.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что капитальный ремонт городской больницы №16 завершили на 85%.
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