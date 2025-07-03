Капремонт главной улицы Альметьевска обойдется в 157 млн рублей

Фото: пресс-служба Альметьевского района РТ

В Альметьевске стартовал капитальный ремонт улицы Ленина — одной из ключевых транспортных артерий города. Работы охватят участок протяженностью 2,3 километра. На реализацию проекта выделено 157 млн рублей из бюджетов Российской Федерации и Республики Татарстан.

Необходимость ремонта продиктована обращениями жителей: за годы интенсивной эксплуатации на дорожном полотне образовалась выраженная колейность и износ. Масштабная реконструкция призвана устранить эти недостатки и повысить комфорт и безопасность движения.

В рамках капитального ремонта планируется полная замена асфальтового покрытия, а также частичная модернизация остановочных площадок. Подрядчиком выступает ООО «Татнефтедор».

Работы будут проходить в два этапа. Первый из них охватывает участок от улицы Ризы Фахретдина до улицы Радищева. Для минимизации неудобств движение транспорта здесь организуют поочередно.

График ремонта составлен с учетом запланированных городских мероприятий и технических возможностей подрядной организации.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Альметьевске выберут самый красивый палисадник.