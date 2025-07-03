«Лето в Татарстане»: в Альметьевске выберут самый красивый палисадник

В Альметьевске стартовал конкурс «Лучший палисадник», приуроченный к республиканскому проекту «Лето в Татарстане». Инициативу поддержала руководитель исполкома района Гюзель Хабутдинова.

Главная цель конкурса — отметить и вдохновить самых инициативных и креативных жителей многоквартирных домов, которые своими силами облагораживают дворовые территории и создают уютные зеленые уголки.

Принять участие в конкурсе может любой желающий — с 3 по 31 июля открыта подача заявок. Уже в августе жюри определит победителей, которых ждут денежные призы в размере от 3 до 10 тысяч рублей. Эти средства участники смогут направить на дальнейшее озеленение и украшение своих палисадников.

Соревнование пройдет в трех номинациях: «Лучший цветник» — за гармоничную и яркую композицию из цветов; «В гостях у сказки» — за оригинальные дизайнерские решения с элементами сказочных сюжетов; «Волшебный сад» — за атмосферность и необычность оформления двора.

Заявку на участие можно подать до 31 июля: на электронную почту leto.tatarstan.almet@mail.ru, через управляющую компанию или лично, обратившись в МАУ «Департамент развития».

1 июня Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов дал официальный старт проекту «Лето в Татарстане», который объединяет все ключевые культурные и спортивные события городов и районов республики. На платформе проекта уже представлено более 300 мероприятий, и их число ежедневно растёт. В афише — концерты, тренировки, турниры, лекции, велопрогулки и другие активности, среди которых каждый найдёт что-то по интересам, дате и месту проведения. Все мероприятия проходят на свежем воздухе — в том числе в парках и общественных пространствах, обновлённых по инициативе руководства республики.