Капремонт «Дворца спорта» получил положительное заключение госэкспертизы

Капитальный ремонт «Дворца спорта» в Казани получил положительное заключение госэкспертизы. Соответствующее заключение опубликовано на сайте единого государственного реестра заключений (ЕГРЗ).

Помимо капремонта, запланирована покупка оборудования, мебели и инвентаря и благоустройство территории.

Осенью прошлого года стало известно, что ремонт «Дворца спорта» оценивается более чем в 170 млн рублей.

«Дворец спорта» в Казани, открытый в 1966 году, – один из старейших спортивных объектов города. До 2005 года Дворец спорта был домашней ареной ХК «Ак Барс», который впервые стал чемпионом России 1997-1998 годов.

В 1998 и 2000 годах здание реконструировали, достраивали новые помещения и второй ледовый каток. Здесь работают два ледовых катка, спортивные и тренажерные залы, музей спорта Татарстана и пресс-центр.