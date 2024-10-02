В Казани более чем за 170 млн рублей отремонтируют Дворец спорта на ул.Московской

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В Казани за 172,3 млн рублей проведут капитальный ремонт Дворца спорта по улице Московской, 1. Информация опубликована на портале госзакупок.

Согласно сметному расчету, подрядчику предстоят общестроительныее работы, ремонт отопления, вентиляции, систем кондиционирования, водоснабжения, электромонтажные работы.

Кроме того, проектом предусмотрены капремонт Старостуденецкого сельского дома культуры в Буинском районе, здания Молодежного центра в Азнакаевском, молодежных центров «Барс» и «Яшьлек» в Елабужском и Менделеевском районах, детского оздоровительного лагеря «Дубок» молодежного центра «Сэлжт» в Билярске Алексеевского района – их профинансируют из бюджета Татарстана, фасада СДК в Алексеевке за счет средств бюджета Бавлинского района. Все объекты за исключением последнего должны быть завершены до 31 мая 2025 года, Дом культуры в Алексеевке — до 31 декабря 2024 года.

Заказчиком выступает Главинвестстрой Татарстана. Общая сумма закупки — более 223 млн рублей.