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Капремонт 800 общежитий позволит улучшить условия проживания около 250 тыс. студентов РФ
Капитальный ремонт не менее 800 общежитий по всей России позволит улучшить условия проживания около 250 тыс. студентов. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, комментируя послание Президента Владимира Путина Федеральному Собранию. Видео опубликовано в телеграм-канале Правительства.
«Наверное, это самое быстрое [нововведение], что почувствуют наши студенты в этой области, поскольку, действительно, капитальный ремонт не менее 800 общежитий. Примерно 250 тыс. наших студентов улучшат свои жилищные возможности. На это выделяется 124 млрд это очень существенная цифра, это в несколько раз выше, чем мы раньше выделили», – сказал вице-премьер.
Он также выделил расширение программы «Передовые инженерные школы» – напомним, глава государства поручил увеличить количество школ с 50 до ста.
«По сути дела эффективный инструмент, когда технологический предприниматель участвует в создании образовательных модулей и его сотрудники являются преподавателями на кафедрах для того, чтобы подготовить специалистов и делать науку совместно с университетом и дальше они практически в 100% трудоустраиваются. Президент увеличил эту программу до 100 инженерных школ так же, как и продлил эффективную программу „Приоритет 2030“, которая зарекомендовала себя как эффективный инструмент развития наших вузов», – подчеркнул Чернышенко.
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