Звезда УНИКСа Хезонья: «Не хочу в НБА! Я не получал там уважения, которого заслуживал»

Хорватский форвард Марио Хезонья точно один из лучших легионеров в истории казанского УНИКСа. Он стабильно демонстрирует яркий и результативный баскетбол. Один из лучших игроков Европы в эксклюзивном интервью «Татар-информу» рассказал, как пришел в баскетбол, почему не хочет возвращаться в НБА и кого считает примером для себя в игре.

Марио Хезонья стабильно демонстрирует яркий и результативный баскетбол Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Перасович всегда звал меня в свои команды»

Можно ли нынешний сезон в УНИКСе считать одним из самых успешных в вашей карьере?

Да, конечно. В «Барселоне» я был совсем молодым. И потом, в НБА я тоже был молод, не всегда был первой скрипкой. А в Казани мне очень повезло хотя бы потому, что три наших тренера говорят на хорватском языке (Велимир Перасович, Милан Каракаш и серб Джордже Варагич, – прим. Т-и). Они меня очень сильно поддерживают, помогают, как и президент клуба. Замечательная здесь организация.

Все эти многочисленные титулы MVP в Лиге ВТБ и Евролиге – они радуют, смущают или не обращаете внимания?

До начала нынешнего сезона я понимал, как он важен для меня с точки зрения практики. Я очень много пропустил перед этим в НБА. И когда я вернулся в Европу в греческий «Панатинаикос», я знал, что мне нужно исправляться в игре. Подчеркну, что, выходя на игру, я никогда не ставлю перед собой задачу стать самым ценным игроком. Для меня это не так важно. Конечно, на тренировках я серьезно работаю и думаю о том, чтобы быть лучшим.

Можно сказать, что роль главного тренера УНИКСа Велимира Перасовича стала решающим фактором при вашем решении играть в Казани?

Да. Потому что мы с ним познакомились еще в сборной Хорватии – замечательный, очень хороший тренер. Он всегда звал меня в свои команды. Понимая, что у меня не получится в «Панатинаикосе», он сразу же позвал меня в УНИКС. Конечно, это одна из главных причин того, что я здесь.

Ваш контракт с УНИКСом сопоставим с тем, что вы имели в «Панатинаикосе», «Барселоне» и клубах НБА?

Да. Условия моего контракта в УНИКСе вполне сопоставимы с другими клубами Евролиги. Примерно одинаковые условия. Я был очень удивлен высоким уровнем организации в УНИКСе, тем, как здесь выстраиваются отношения с игроками. Нет никакой большой разницы.

«Понимая, что у меня не получится в “Панатинаикосе”, Перасович сразу же позвал меня в УНИКС. Конечно, это одна из главных причин того, что я здесь» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Нет желания возвращаться в НБА. Я там не получал так много уважения на площадке, которого заслуживал»

Есть ли желание или планы вернуться в НБА?

Нет. Есть очень много вещей, которые мне там не нравятся. Нет желания возвращаться в НБА, я много чего там видел. Отдельно нужно сказать о летней лиге в НБА, где начинается подготовка к сезону, там совершенно другой уровень, это что-то невероятное. Поэтому я каждое лето возвращаюсь в Америку и готовлюсь к сезону именно там, с классными игроками, повторюсь, это совсем другой уровень. Но если мы говорим о том, вернусь я в НБА или нет, то всякое может случиться, однако я не собираюсь туда возвращаться. Я там не получал так много уважения на площадке, которого заслуживал. Кроме того, на мой взгляд, баскетбол в НБА скорее шоу, нежели игра.

Вы дебютировали в НБА в возрасте 20 лет, – не рано было или это оптимальный возраст, на ваш взгляд?

Не думаю, что это было рано для меня. Вполне комфортно себя чувствовал. Отличный возраст, да и попал я в «Нью-Йорк Никс», в классную организацию. Я там научился заботиться о своем здоровье, о своем теле, о режиме питания. Именно там я создал себя как игрока. Потому что это был совершенно другой уровень с заботой о самом себе, как и подготовка – это совершенно другой уровень. Всё, что было со мной, помогло мне стать тем, кем я стал здесь и сейчас, в Евролиге и Лиге ВТБ.

Как понимать ваш переход в «Мэмфис Гризлис»? 20 ноября 2020 года контракт был подписан, а 11 декабря того же года расторгнут.

В тот момент я был в «Орландо Мэджикс» и понимал, что больше не хочу там играть. И тут приходит СМС от моего менеджера: «Дружище, тебя обменяли из “Мэмфиса” в “Портленд”», и я не понимал, что на самом деле происходит. В отсутствие желания играть я просто тренировался к сезону для поддержания формы.

«На мой взгляд, баскетбол в НБА скорее шоу, нежели игра» Фото: © Keith Allison, CC BY-SA 2.0, commons.wikimedia.org

«Мой отец в определенный момент был лучшим вратарем Европы в водном поло»

Ваш отец и дядя профессионально занимались водным поло, неужели они не настаивали на вашем занятии этим видом спорта?

Мой отец в определенный момент был лучшим вратарем Европы в водном поло. Он классно играл в этом виде спорта. Но потом началась война, и ему пришлось отправиться на фронт. А когда отец вернулся с войны, я постоянно играл в водное поло с ним и его друзьями, хотя тогда я был очень маленький. Одновременно я занимался и футболом, и гандболом, и баскетболом. И отец сказал мне – давай-ка выбирай что-то одно. И я выбрал баскетбол.

Помните, как вас, 14-летнего мальчишку, приняли игроки основного состава «Дубровника»?

Я тогда только окончил шестой класс и подписал профессиональный контракт с «Дубровником», выступавшим в первом дивизионе чемпионата Хорватии вместе со «Сплитом», «Цибоной», «Задаром», другими нашими топ-клубами. Это было невероятно, огромный опыт для меня. Я такой маленький, не успевал в какие-то моменты, понимая, что взрослые партнеры сильнее и быстрее меня, но в итоге я получил прекрасный опыт профессионализма. Многому там научился.

Чем обусловлено столь успешное с прошлого века развитие в странах бывшей Югославии командных игр с мячом – футбол, волейбол, гандбол, водное поло и баскетбол, где чемпионом мира ныне является не США, а Словения?

После Второй мировой войны мяч стал самым главным послом мира. А что еще нужно? Ты играешь с мячом, у тебя нет никаких проблем, ты ребенок, ты развиваешься. Это же здорово! После школы мы шли играть в футбол, даже на школьных переменах мы устраивали какие-то игры с мячом. Именно поэтому ребята в Югославии развивались, именно поэтому у нас столько талантов в футболе. И главное, не было никаких телефонов, никаких гаджетов, интернета, у нас было масса времени для игр. Я возвращался домой поздно ночью, а с утра продолжал играть. Конечно, сейчас, с приходом новых технологий, дети не так часто играют с мячом на улице.

«Это очень здорово – иметь в своей команде на площадке такого игрока, как Воронцевич» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Воронцевич – ходячая энциклопедия баскетбола»

В одном из интервью в России вы сказали, что Воронцевич один из лучших российских игроков и вы хотите быть похожим на него. Не изменили своего мнения?

Нет, оно только укрепилось. Андрей один из лучших, это ходячая энциклопедия, живая книга баскетбола. Книга жизни. Отыграть 15-16 лет в ЦСКА на таком высоком уровне в Евролиге, как Воронцевич, дано не каждому. Это нужно понимать. И сейчас он мне постоянно помогает на площадке, я всегда могу у него что-то спросить. И он всегда мне ответит. Это очень здорово – иметь в своей команде на площадке такого игрока, как Воронцевич.

Можете сравнить уровень Лиги ВТБ с чемпионатами Испании и Греции?

Лига ВТБ точно одна из ведущих в Европе наряду с испанской. Я бы поставил ее на второе место после испанской и Евролиги. Приятно удивлен уровнем российской лиги. Приятно здесь играть. В Испании невозможно предсказать, кто кого победит. Конечно, два первых места зарезервированы за «Реалом» и «Барселоной», но там есть еще и «Валенсия», «Хувентуд», «Уникаха», «Баскония» – много невероятно хороших клубов, которые могут всегда удивить. Там знают, как играть. Масса хороших баскетболистов.

А Лигу ВТБ твердо ставлю на третье место. Догадывался, что встречу здесь каких-то легионеров, а увидел отличного уровня россиян и первоклассных легионеров. Причем в ряде команд всего по два иностранца, а все остальные русские. Но и они играют на очень высоком уровне.

Марио Хезонья точно один из лучших легионеров в истории казанского УНИКСа Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Увы, ничего не знаю о капитане “Рубина” Уремовиче»

УНИКС – самая хорватская команда за пределами вашей родины? Такое заметное землячество помогает в работе?

Это больше помогает даже не в игре. Я все-таки знаю, что мне делать на площадке. Земляки больше помогают мне в жизни. Это здорово, что рядом со мной Велимир, Джорджи, Милан и словенец Юре Дракслар. Если главный тренер больше заточен на игру – что и как делать, то его ассистенты обращают внимание на каждого игрока, всегда помогают и что-то подсказывают. Хорошо, что они здесь есть, это большая помощь для меня.

Не довелось пообщаться с капитаном молодежной сборной Хорватии по футболу Филипом Уремовичем, он в последние годы играл в Казани за «Рубин», а сейчас защищает цвета английского клуба из Чемпионшипа «Шеффилд Юнайтед»?

Нет, увы, ничего о нем не знал.

И в заключение не могу не спросить про вашу семью: есть у вас жена или подруга, дети?

Семья есть, родители живут в столице Хорватии Загребе, но про свою гёрл-френд говорить не буду...