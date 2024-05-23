Капитан Татарстан и легенда казанского хоккея: как Данис Зарипов оставил след в истории

Дебют Даниса Зарипова на профессиональном уровне случился в возрасте 15 лет за челябинский «Мечел»

Фото: ak-bars.ru

Уральский парень покорил Татарстан

Данис Зарипов родом из Челябинска. Его дебют на профессиональном уровне случился в 15 лет за местный «Мечел» (Высшая лига чемпионата России). Через два года он уехал в Канаду и один сезон отыграл в молодежной команде «Свифт-Каррент Бронкос» – фарм-клубе «Аризона Койотис» из НХЛ. Но ему не суждено было сделать карьеру за океаном, ошеломительный успех ждал его дома – в России.

Он вернулся на родину и продолжил выступления за «Мечел», а через сезон подписал контракт с казанским «Ак Барсом». Тогда еще никто и представления не имел, насколько продолжительными станут эти отношения. За первые 12 лет он вырос из молодого новичка в стабильного и незаменимого топ-игрока основного состава.

Первые значимые победы в регулярном первенстве начались для него в 2006 году, когда татарстанцы стали чемпионами России. Зарипов внес большой вклад в успех команды. В сезоне 2005/06 он заработал 39 очков (14+25), в плей-офф забил 3 гола и отдал 8 передач. В том же сезоне он дебютировал за сборную страны на ЧМ-2006, где также отметился двумя шайбами и тремя передачами.

Следующий год стал для Зарипова не менее удачным. В сезоне 2006/07 он установил личный рекорд за татарстанцев, набрав 62 (32+30) очка в 53 матчах. В составе «Ак Барса» получил очередное звание – серебряного призера чемпионата. И отличительная игра за сборную на ЧМ-2007 в Москве (9 передач при показателе полезности «+9»).

Сформировалась самая результативная в истории казанского клуба тройка с участием Алексея Морозова, Сергея Зиновьева и собственно Даниса Зарипова Фото: ak-bars.ru

Вышел из тени Морозова и стал единственным 5-кратным обладателем Кубка Гагарина

Как раз к тому времени сформировалась самая результативная в истории казанского клуба тройка с участием Алексея Морозова, Сергея Зиновьева и собственно Даниса Зарипова. О том сезоне Данис вспоминал в интервью «Татар-информу», признавая, что этот период стал по-настоящему переломным и значимым в его карьере.

«До этого я четыре года пытался как-то доказывать, что достоин играть не в третьем или четвертом звене “Ак Барса”, а выше. И тут звезды сошлись, Алексей Морозов приехал. Сергей Зиновьев чуть раньше приехал. Еще в локаутный сезон, когда в Казань приехали звезды НХЛ, Сергей и Алексей хорошо сыгрались вместе. С ними играл то Ковальчук, то еще кто-то. А вот когда все энхаэловцы уехали, Зинэтула Хайдярович Билялетдинов решил попробовать меня. Может, увидел во мне какие-то схожие детали в игре, что я вписываюсь к Морозову и Зиновьеву. И у нас все как-то сразу пошло-поехало. И через какое-то время мы реально начали друг друга с закрытыми глазами на льду понимать», – делился Зарипов.

Зарипов был олицетворением татарстанского клуба и душой внутри команды. А прозвище Капитан Татарстан закрепилось за ним и только за ним навсегда Фото: © «Татар-информ»

Еще через год он стал победителем в составе национальной сборной на международном чемпионате мира – 2008 в Канаде. Вообще, выступая за сборную, нападающий трижды становился обладателем золота, в Швейцарии (2008 г.) и в Белоруссии (2014 г.)

Карьера форварда, начиная с 2009 по 2016 год стала по истине богатой на трофеи. В составе казанцев Зарипов трижды становился обладателем Кубка Гагарина (2009, 2010, 2018 гг.). Еще один клуб, который принес ему два подобных титула, – магнитогорский «Металлург» (2014, 2016 гг.), в котором форвард отыграл четыре сезона и затем снова вернулся в «Ак Барс». К слову, именные стяги с фамилией Зарипова под сводами ледовых арен висят у обоих клубов.

Именные стяги с фамилией Зарипова под сводами ледовых арен висят у клубов «Ак Барс» и «Металлург» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

От спортивных рекордов – в мир

В 2018 году Данис установил рекорд по количеству проведенных матчей в высших дивизионах чемпионата страны. А в 2019 году при Дмитрии Квартальнове стал капитаном казанского «Ак Барса» и гордо носил нашивку до завершения своей карьеры. Он был олицетворением татарстанского клуба и душой команды. А прозвище Капитан Татарстан закрепилось за ним и только за ним навсегда.

В прошлом году в возрасте 42 лет он закончил профессиональную карьеру. А что после?

«Ну конечно, я задумывался об этом время от времени. Но честно – никаких окончательных выводов или предпочтений для себя еще не сделал. Наверное, я пока склоняюсь выбирать из конкретных предложений. Я же не могу сам прийти и сказать: “Дайте мне этот стул и этот стол”. Тут уже все зависит от руководства», – сказал Зарипов в интервью «Татар-информу».

В 2024 году на выборах в президенты он стал доверенным лицом Владимира Путина Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Пока Данис Зиннурович все больше вовлечен в социальные проекты, спортивные и благотворительные акции. Его часто приглашают для участия в качестве почетного гостя на мероприятия и многое другое. Кроме того, в 2024 году на выборах Президента России он стал доверенным лицом Владимира Путина.

Данис Зарипов является заслуженным мастером спорта. Помимо хоккейных наград он удостоен медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (2009 г.), ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан» и ордена Почета.

Зарипов один из самых титулованных спортсменов современности. 3-кратный чемпион мира, 5-кратный обладатель Кубка Гагарина, 6-кратный чемпион России Фото: © «Татар-информ»

Зарипов – один из самых титулованных спортсменов современности: 3-кратный чемпион мира, 5-кратный обладатель Кубка Гагарина, 6-кратный чемпион России. Успехи Даниса Зиннуровича повторить и переоценить сложно, во всяком случае в ближайшее время точно.