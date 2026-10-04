Капитан сборной Намибии заявил, что привезет русскую водку в ЮАР

Фото: © Екатерина Мартынова / Российский футбольный союз

Капитан сборной Намибии по футболу Деон Хотто намерен купить в Екатеринбурге бутылку русской водки и привезти ее в ЮАР. Об этом полузащитник рассказал РИА Новости после матча с российской командой.

Встреча сборных России и Намибии состоялась в субботу в Екатеринбурге и завершилась победой хозяев со счетом 6:0.

Хотто отметил, что до игры у футболистов не было возможности погулять по городу. По его словам, в воскресенье у команды появилось свободное время, поскольку вылет из Екатеринбурга запланирован на понедельник.

«Просил ли кто-то привезти водку? Если у вас есть с собой, то выпил бы прямо сейчас. Сегодня обязательно куплю – отвезу бутылку в ЮАР», – сказал футболист.

Он добавил, что русскую водку хочет попробовать его жена.

Хотто выступает за южноафриканский клуб «Орландо Пайретс».