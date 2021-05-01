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Ру Тат
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1 мая 2021  18:14
Сергей Гаврилов

Капитан «Рубина» о победе над «Динамо»: «Для меня это самая важная игра в году»

Капитан «Рубина» о победе над «Динамо»: «Для меня это самая важная игра в году»
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Сербский нападающий казанского «Рубина», капитан команды Джордже Деспотович, ставший сегодня автором первого гола, прокомментировал на послематчевой пресс-конференции домашнюю победу над столичным  «Динамо» (2:0).
 
«Для меня это самая важная игра в году, я говорил об этом два дня назад. Честно, после игры хотелось плакать, потому что последние пару игр я не играл на своем уровне, — признался Деспотович. - Это из-за травмы, которая мне очень мешала в последних играх. Спасибо тренеру, который доверял мне играть даже на одной ноге».

«Болельщики, конечно, не знали, что я играл с травмой. Пару последних дней чувствовал себя получше, но чувствовал напряжение от болельщиков, потому что я постоянно повторяю, что я лучший. Но люди говорили, что я лучший только на словах, но сегодня всем всё доказал опять. Спасибо команде, спасибо всем, это важная победа. Нужно выиграть еще два матча и взять то, за что мы боролись весь сезон», — подчеркнул игрок.

Комментируя свою результативность, 12 мячей в этом сезоне, лучший результат игрока за всю его карьеру в России, Джордже вновь обратил внимание на тренерское доверие. «Да, в Казахстане было 17 голов. Но сейчас это всё благодаря Слуцкому. Были игры, когда я забивал на последних минутах, а он должен был меня менять в перерыве или на 60-й минуте. Так что самое важное — доверие тренера. Когда чувствуешь доверие тренера, иногда где-то на последних минутах забьешь свой гол», — заметил он.

Наконец, форвард оптимистично оценил шансы «Рубина» на попадание в еврокубки: «У нас большие шансы попасть в первую очередь в Европу. Так что мы с самого начала говорили, что наша задача — попасть в Европу. Если выиграем две игры, кто знает, может быть, и есть шанс на что-то большее — на квалификацию Лиги чемпионов».

фк рубин Джордже деспотович
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