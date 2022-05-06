Капитан «Нефтехимика» Хайруллин не находится в сфере интересов ЦСКА

ЦСКА не заинтересован в приобретении нападающего «Нефтехимика» Марата Хайруллина. Об этом сообщает Metaratings.

По информации источника, московский клуб не рассматривает хоккеиста в качестве возможного усиления. В свою очередь, главный тренер нижнекамской команды Юрий Леонтьев выразил желание оставить Хайруллина в клубе еще на один сезон.

Стоит отметить, что ранее появилась информация, что капитана «Нефтехимика» хотят видеть в своих рядах два армейских клуба: ЦСКА и СКА.

25-летний хоккеист всю профессиональную карьеру провёл в Нижнекамске, а в минувшем сезоне с 32 (17+15) баллами в 46 матчах стал лучшим бомбардиром команды.

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