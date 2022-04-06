Волейбольная команда «Динамо-Ак Барс» встретилась со студентами Поволжского университета

Главный тренер женского волейбольного клуба «Динамо-Ак Барс» Ришат Гилязутдинов и капитан казанской команды Ирина Королева встретились со студентами Поволжского государственного университета физической культуры, спорта и туризма.

В рамках встречи, Гилязутдинов и Королева раскрыли секреты успеха женской волейбольной команды «Динамо-Ак Барс».

«До окончания института я не думал, что буду тренером. Я был спортсменом, у меня была профессиональная карьера, но получилось так, что в какой-то момент мне пришлось выбирать между карьерой игрока и возможностью стать тренером. Сейчас я ни капли не жалею о своем выборе. И хотел бы вам сказать, вы учитесь в уникальных условиях. Я прихожу сюда не часто, но тем не менее, здесь бываю, благодаря руководству Поволжского университета. Здесь замечательные условия, наверное даже уникальные в России, поэтому не забывайте об этом», – цитирует главного тренера казанского клуба Ришата Гилязутдинова «Татар-информ».

Стоит отметить, чтобы послушать представителей казанской команды, в информационно-ресурсном центре университета собрались студенты всех курсов и направлений. Не остались в стороне также преподаватели и сотрудники университета.

Напомним, ранее волейболистки «Динамо-Ак Барс» одержали досрочную победу в регулярном чемпионате женской волейбольной суперлиги.