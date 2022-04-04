«Динамо-Ак Барс» досрочно победило в регулярном чемпионате

За тур до окончания регулярного чемпионата женской волейбольной суперлиги казанское «Динамо-Ак Барс» обеспечило себе первое место. Это стало известно после сегодняшней победы над «Енисеем» со счетом 3:0.

Уже в первой партии казанские волейболистки показали свою решимость. Соперницы вплоть до середины сета успешно сопротивлялись и даже порой выходили вперед — 8:4. Но довольно скоро «Динамо» переломило ход борьбы, 13:16 после эйса Веры Ветровой. И как ни сопротивлялся «Енисей», преимущество гостей было несомненным. Удачный блок, партия — 19:25.

Во втором сете пошла столь упорная борьба, что вплоть до последних секунд невозможно было определить победителя. 4:4, 15:15, 23:23. Обе команды хорошо подавали и надежно принимали, уверенно играли на блоке, 28:28. Блок, партия — 28:30.

Уязвленные хозяева стартовали в третьей партии столь мощно, что просто огорошили фавориток — 10:2. С превеликим трудом казанские спортсменки сумели выровнять игру — атака Татьяны Кадочкиной, эйс Саманты Брисио, ошибка сибирячек — 16:17. И здесь упорнейший спор на площадке продолжился до последних секунд. 23:21, надежды красноярок. Но противопоставить что-то мощнейшим атакам Кадочкиной защита «Енисея» не смогла. Татьяна набрала подряд три очка и принесла победу гостям в партии и матче, 23:25. Простая по счету, но сложнейшая по содержанию победа «Динамо-Ак Барса».

В последнем туре регулярного чемпионата «Динамо-Ак Барс» 9 апреля примет дома тульскую «Тулицу».

«Енисей» (Красноярск) - «Динамо-Ак Барс» (Казань) — 0:3 (19:25, 28:30, 23:25)