Капитан «Авангарда» Емелин о серии с «Ак Барсом»: «Как говорится, на льду друзей нет»

Экс-защитник «Ак Барса», а ныне капитан омского «Авангарда» Алексей Емелин прокомментировал победу в первой игре 1/4 финала Восточной конференции Кубка Гагарина (1:2 ОТ), а также поделился ожиданиями от предстоящей серии.

По словам капитана омичей, несмотря на три победы «Ак Барса» в регулярном чемпионате, в плей-офф все начинается с чистого листа.

«Как говорится, на льду друзей нет. Мы боремся за выход в следующий раунд – полуфинал конференции, поэтому все понимают, что каждый матч важен, надо выходить и обыгрывать. Да, в регулярном чемпионате мы уступили им во всех трех встречах, но то была сезонка. В данный момент идет борьба за Кубок, поэтому все начинается с чистого листа. Конечно, понимали, что соперник очень серьёзный, как физически, так и тактически они сильно играют. Поэтому мы готовились, получилось. В принципе, все только начинается, всего лишь первая игра, поэтому вся борьба еще впереди», – цитирует Емелина Metaratings.

Напомним, в первом матче четвертьфинала Востока «Авангард» одержал победу над «Ак Барсом» (1:2 ОТ). Спортивная редакция «Татар-информа» опубликовала подробный материал об итогах дебютной игры серии.