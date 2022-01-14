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Спорт
14 января 2022  12:36
Дамир Садриев

Капитан «Ак Барса» Данис Зарипов в третий раз стал отцом

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У капитана казанского «Ак Барса» Даниса Зарипова, а также его жены Альбины родился сын. Малыша назвали Диасом. Об этом сообщает пресс-служба хоккейного клуба.

Для хоккеиста это уже третий ребенок. От первой жены Татьяны у Зарипова есть сын Артур, который пошел по стопам отца и сегодня выступает в системе казанского «Ак Барса», а от второй жены Аллы у 40-летнего нападающего есть дочь Ариана. 

Ранее капитан «Ак Барса» сообщал, что этот сезон станет последним в его профессиональной карьере.

 

#ХК Ак барс #хоккей
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