Капитан «Ак Барса» Данис Зарипов в третий раз стал отцом

У капитана казанского «Ак Барса» Даниса Зарипова, а также его жены Альбины родился сын. Малыша назвали Диасом. Об этом сообщает пресс-служба хоккейного клуба.

Для хоккеиста это уже третий ребенок. От первой жены Татьяны у Зарипова есть сын Артур, который пошел по стопам отца и сегодня выступает в системе казанского «Ак Барса», а от второй жены Аллы у 40-летнего нападающего есть дочь Ариана.

Ранее капитан «Ак Барса» сообщал, что этот сезон станет последним в его профессиональной карьере.