Общество 26 января 2026 09:20

Капитальный ремонт лагеря «Следопыт» в Челнах на 560 мест завершится в этом году

В этом году будет завершен капитальный ремонт в 15 детских оздоровительных лагерях по всей республике, в том числе в ДОЛ «Следопыт» в Набережных Челнах. Об этом в интервью главному редактору «Татар-информа» Ринату Билалову в проекте «12 этаж» сообщил министр по делам молодежи РТ Азат Кадыров.

«Следопыт» станет одним из крупнейших лагерей Татарстана вместимостью 560 мест. Его планируем открыть к старту летнего сезона. На него выделено порядка 1 млрд рублей», – рассказал он.

Кроме того, модернизацию ждут многие лагеря Татарстана. Для эффективной экономики их возможности будут расширены до 250 детей в смену, добавил министр.

«Мы хотим сделать более эффективным использование молодежной инфраструктуры, в частности, лагерей. Мы посчитали, что для того, чтобы ДОЛ эффективно функционировал, он должен одновременно принимать не менее 250 детей. Многие лагеря в Татарстане не рассчитаны на такое количество, что делает их работу экономически невыгодной. Будем модернизировать их через соответствующую программу», – объяснил Кадыров.

Полную версию интервью читайте на сайте «Татар-информа».

Азат Кадыров: «У каждого молодого человека в Татарстане есть хорошее светлое будущее»
