Кандидатов на пост Раиса РТ уже четверо: как идет избирательная кампания в Татарстане

До выборов Раиса Татарстана остается чуть больше двух месяцев. Пока кандидаты подают документы, Центризбирком республики рассказал, как пройдет кампания, кто уже в списке претендентов и где в Единый день голосования будут работать камеры видеонаблюдения.





Андрей Кондратьев: «Во время избирательной кампании Раиса Республики Татарстан правом выдвижения обладают только политические партии»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

ЦИК Татарстана считает дни до выборов Раиса

До Единого дня голосования остается немногим больше двух месяцев. Во второе воскресенье осени, 14 сентября, жители Татарстана будут выбирать Раиса РТ. Пока идет этап выдвижения кандидатов, о чем журналистам рассказал председатель Центральной избирательной комиссии РТ Андрей Кондратьев на брифинге в общественном пространстве «Точка выбора».

«Во время избирательной кампании Раиса Республики Татарстан правом выдвижения обладают только политические партии. Самовыдвижение законодательством не предусмотрено. По состоянию на 4 июля политические партии решили выдвинуть следующих кандидатов: ﻿﻿﻿Виталия Смирнова от «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость», ﻿﻿﻿Рустама Минниханова от «Единой России»; ﻿﻿﻿Хафиза Миргалимова от КПРФ и ﻿﻿﻿Руслана Юсупова от ЛДПР», – сообщил глава ЦИК РТ.

Документы в Центральную избирательную комиссию на сегодняшний день представил Руслан Юсупов от ЛДПР.

«Сегодня на заседании Центральной избирательной комиссии мы утвердили список его доверенных лиц и уже готовы выдать им удостоверения», – отметил Кондратьев.

Прием документов от кандидатов на выборах Раиса РТ продолжится до 18 часов 11 июля.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Поддержку кандидатам на пост лидера Татарстана должны оказать в 34 муниципалитетах

Кандидатам предстоит собрать подписи в свою поддержку. Каждый должен заручиться поддержкой не менее 384 депутатов представительных органов муниципальных образований, включая не менее 96 депутатов представительных органов муниципальных районов и городских округов.

«Подписи должны собираться на территории минимум 34 муниципальных районов Татарстана. Чтобы вся республика была представлена голосами поддержки наших кандидатов», – пояснил Кондратьев.

Эти требования – часть установленной законом процедуры, которая действует для всех политических партий без исключения.

Затем с 20 по 30 июля кандидаты должны и предоставить документы для регистрации в ЦИК Татарстана вместе с собранными подписями. ЦИК республики со своей стороны обещал быстро, но качественно проверить документы для регистрации кандидатов.

В Единый день голосования, 14 сентября, пройдут дополнительные выборы депутата Госсовета РТ по Мелекесскому одномандатному округу №18 Фото: пресс-служба ЦИК РТ

Кто претендует на место Емельянова в Госсовете Татарстана

В Единый день голосования, 14 сентября, пройдут дополнительные выборы депутата Госсовета РТ по Мелекесскому одномандатному округу №18. Они проводятся из-за того, что освободился мандат Геннадия Емельянова, который стал сенатором РФ.

Документы подали Раиль Минегалиев от партии «Новые люди» и самовыдвиженец Андрей Фомичев. Срок выдвижения завершается 10 июля.

Также во второе воскресенье сентября предстоит избрать 7,5 тыс. депутатов в муниципалитетах.

«7531 мандат, на получение которых сегодня выдвинуты 308 кандидатов, из них 77 от партии «Единая Россия», 2 – от партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду», 229 в порядке самовыдвижения», – пояснил Кондратьев.

По его мнению, заметный рост числа выдвиженцев будет на следующей неделе.

«Фактически мы с вами на следующей неделе будем уже иметь представление о всей палитре представленных кандидатов в округах и от политических партий», – пояснил председатель ЦИК Татарстана.

Большой избирательный цикл завершится в Татарстане в 2026 году, когда республика будет выбирать депутатов Госдумы Фото: © «Татар-информ»

Тотальный видеоконтроль на избирательных участках

В Единый день голосования на избирательных участках в Татарстане будут работать 14 тыс. наблюдателей от политических партий, кандидатов, Общественной палаты республики и от Общественной палаты РФ.

Будет работать 44 КОИБа (комплексов обработки избирательных бюллетеней). Их установят на участках, где зарегистрированы 1,5-2 тыс. избирателей.

«Решение ЦИК еще не принято, но обязательно будет принято в ближайшее время – будут работать камеры видеонаблюдения на 44 участках с КОИБами, во всех 65 территориальных избирательных комиссиях. На всех избирательных участках будут приборы видеофиксации, чтобы вести контроль на участках. Будет тотальный видеоконтроль на участках!» – отметил председатель ЦИК РТ.

Большой избирательный цикл завершится в Татарстане в 2026 году, когда республика будет выбирать депутатов Госдумы. Следующий избирательный цикл республики придется уже на 2029-2030 годы.