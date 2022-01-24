Кандидат в Президенты Франции Земмур выступил за отмену санкций против России

Кандидат в Президенты Франции Эрик Земмур выступил за снятие европейских санкций, введенных против России.

«Мы должны быть друзьями с Россией. Мы должны прекратить быть инструментом США… Америка занимается тем, что настраивает страны Европы против России, поскольку она (Россия — прим. Т-и) большая», — заявил политик в эфире телеканала France 5.

По мнению Земмура, как только происходит какое-либо сближение РФ и стран Европы, Соединенные Штаты стараются их разделить. При этом он заметил, что Россия ведет свою политику, направленную на распространение ее влияния.

«Я думаю, что Франция могла бы показать дружественные сигналы по отношению к России, например, отменив санкции. Если бы я был Президентом, я бы сказал, что больше не будет санкций против России», — подчеркнул он.

Журналист и писатель крайне правых взглядов Эрик Земмур, создатель партии «Отвоевание» (Reconquête), 30 ноября официально объявил о выдвижении своей кандидатуры на выборах Президента Франции, которые состоятся в апреле 2022 года. Он, в частности, известен жесткой позицией по вопросу иммиграции, отмечает РИА Новости.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил об опасности введения превентивных санкций против России.