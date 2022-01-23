Блинкен заявил об опасности введения превентивных санкций против России

Введение против России превентивных санкций подорвет сдерживающее воздействие ограничительных мер. Об этом заявил государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен в интервью телеканалу CNN.

«Когда заходит речь о санкциях, задача этих санкций — сдерживать российскую агрессию. Поэтому если они окажутся введены сейчас, будет потерян эффект сдерживания», — отметил дипломат.

Таким образом госсекретарь США ответил на предложение прокомментировать призыв Президента Украины Владимира Зеленского ввести ограничительные меры заранее, не дожидаясь вероятной российской агрессии против его страны.

Вместе с тем Блинкен подчеркнул, что если Россия все-таки вторгнется на Украину, будут приняты «значительные ответные меры».

Ввести санкции против России до начала эскалации вокруг Украины Владимир Зеленский предложил 21 января в интервью газете The Washington Post.

До этого Зеленский, по информации портала Axios, в ходе непубличных переговоров просил ввести ограничительные меры уже сейчас. По его мнению, введенные после начала эскалации меры в лучшем случае окажутся просто бесполезны.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал учитывать последствия для Запада при введении санкций против России.