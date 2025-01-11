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Кандидат в канцлеры ФРГ: Мы требуем снова запустить в эксплуатацию «Северный поток»
Сопредседатель «Альтернативы для Германии» и кандидат в канцлеры ФРГ Алис Вайдель призвала власти запустить сохранившейся нитку «Северного потока – 2» для поставок газа из РФ. Об этом спикер заявила, выступая на федеральном съезде партии в саксонском городе Риза, пишет ТАСС.
«Мы требуем снова запустить в эксплуатацию «Северный поток», - сказала Вайдель.
Напомним, что ранее делегаты съезда утвердили Вандель кандидатом в канцлеры на досрочных парламентских выборах. Сами выборы должны пройти 23 февраля.
До этого сообщалось, что социал-демократы официально утвердили и действующего канцлера ФРГ Олафа Шольца кандидатом на аналогичную должность. Политик также позже сказал, что обсуждает возможные переговоры по Украине, но строго соблюдая один принцип.
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