Сопредседатель «Альтернативы для Германии» и кандидат в канцлеры ФРГ Алис Вайдель призвала власти запустить сохранившейся нитку «Северного потока – 2» для поставок газа из РФ. Об этом спикер заявила, выступая на федеральном съезде партии в саксонском городе Риза, пишет ТАСС.

«Мы требуем снова запустить в эксплуатацию «Северный поток», - сказала Вайдель.

Напомним, что ранее делегаты съезда утвердили Вандель кандидатом в канцлеры на досрочных парламентских выборах. Сами выборы должны пройти 23 февраля.

До этого сообщалось, что социал-демократы официально утвердили и действующего канцлера ФРГ Олафа Шольца кандидатом на аналогичную должность. Политик также позже сказал, что обсуждает возможные переговоры по Украине, но строго соблюдая один принцип.