Канцелярия Нетаньяху рассказала о его самочувствии после падения в обморок

фото: пресс-служба Правительства Израиля

73-летний Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху будет выписан из больницы в течение дня. В настоящее время он проходит медицинское обследование в центре «Шиба» госпиталя «Тель ха-Шомер», сообщает ТАСС со ссылкой на израильское Правительство.

Напомним, накануне Нетаньяху стало плохо — он потерял сознание и был госпитализирован. По его словам, причиной недомогания стало длительное пребывание на солнце и обезвоживание организма.

«Сегодня утром премьер-министр Биньямин Нетаньяху продолжил проходить медицинские анализы в медицинском центре „Шиба“ в „Тель ха-Шомер“. Результаты нормальные, он в очень хорошем состоянии и должен быть выписан сегодня в течение дня», — отметили в Кабмине Израиля.