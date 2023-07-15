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Госпитализирован 73-летний премьер-министр Израиля Нетаньяху – он потерял сознание
В отделение неотложной помощи медцентра Sheba в Тель-Авиве накануне госпитализировали премьер-министра Израиля Биньямин Нетаньяху. По данным издания Walla, которое ссылается на близкий к политику источник, он почувствовал недомогание и потерял сознание у себя дома.
В данный момент премьер находится в удовлетворительном состоянии и проходит медицинское обследование, пишет The Jerusalem Post со ссылкой на канцелярию главы правительства.
Напомним, Нетаньяху 73 года – он родился 21 октября 1949 года. Пост премьер-министра он занял в третий раз в декабре прошлого года.
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