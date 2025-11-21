Канал «Татмедиа» вошел в топ-5 региональных каналов в MAX

Инфографика: New Media

Канал АО «Татмедиа» вошел в первую пятерку региональных каналов российских СМИ в мессенджере MAX. Рейтинг составлен аналитическим центром New Media, анализирующим социальные медиа.

У канала татарстанского медиахолдинга 8,6 тыс. подписчиков. Его опередили каналы «360» (Московская область) с 56,3 тыс. подписчиков, «Москва 24» с 36,4 тыс. подписчиков, «Евразия» (Орск) с 13,4 тыс. подписчиков и «Кубань 24» (Краснодар) с 8,8 тыс. подписчиков.

На позициях с шестой по десятую разместились «Ариг Ус» (Улан-Удэ) с 7,7 тыс. подписчиков, ГТРК «Южный Урал» (Челябинск) с 6,4 тыс., «Саратов 24» с 5,3 тыс., «Крым 24» (Симферополь) с 5,2 тыс. и АСТВ (Южно-Сахалинск) с 5,1 тыс.

«Татар-информ» одним из первых среди СМИ Татарстана начал работу в MAX и запустил собственный канал «Татар-информ. Главное», где публикуются основные новости республики.