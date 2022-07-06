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Ру Тат
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Экономика
6 июля 2022  16:46

Канадское СМИ Toronto Star назвало ответ Путина на санкции Запада выстрелом по доллару

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Россия произвела выстрел по финансовой системе стран Запада, решительно и эффективно ответив на санкции. Теперь другие валюты могут вытеснить доллар, написало канадское издание Toronto Star.

В качестве примера в статье приводится решение Президента РФ Владимира Путина перевести расчеты за газ для объявленных недружественными стран в рубли.

«Я ожидаю появления альтернативной торговой валюты, которая будет конкурировать с долларом. Она будет использоваться исключительно для расчетов между странами», — уверен автор материала Фрэнк Джустра

По данным финансового конгломерата Credit Suisse, на который ссылается автор статьи, будущий экономический порядок будет сконцентрирован вокруг товарных валют, которые еще больше ослабят доллар и евро.

Страны Запада начали ужесточать антироссийские ограничения после объявления Владимиром Путиным начала специальной военной операции на Украине.

#Владимир Путин #антироссийские санкции
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