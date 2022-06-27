Канада запретит ввоз квантовых компьютеров в Россию

Власти Канады запретят ввоз в Россию некоторых передовых технологий, в том числе квантовых компьютеров, промышленное оборудование, сопутствующие компоненты и ПО. Об этом сообщает РИА Новости.

«Канада примет дополнительные и немедленные меры к запрету экспорта ряда передовых технологий, которые могли бы улучшить возможности российского внутреннего оборонительного производства», — сказано в пресс-релизе офиса Премьер-министра страны Джастина Трюдо.

Также запрет экспорта передовых технологий и товаров, которые можно использовать в производстве вооружений, распространяется на Республику Беларусь. В офисе Трюдо заявили, что под ограничения попал также белорусский импорт и экспорт большого спектра предметов роскоши.

Ранее сообщалось, что власти Финляндии запретили ввоз крепкого алкоголя из России.

Санкционное давление на Россию усилилось после того, как 24 февраля Президент Владимир Путин объявил о начале спецоперации по защите Донбасса.