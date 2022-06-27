Власти Финляндии запретили ввоз крепкого алкоголя из России, ограничение касается как частных лиц, так и коммерческих грузов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя финской таможни Яркко Кескинена.

«Эти санкции применяются к товарной позиции 2208 „Спирт этиловый неденатурированный с концентрацией спирта менее 80% объема, спиртные напитки, ликеры и другие алкогольные напитки“», — рассказал собеседник.

Под ограничения не попали слабоалкогольные напитки, например пиво, вино, сидр.

Ранее сообщалось, что с 16 июня в рамках антироссийских санкций Евросоюза Финляндия запретила физлицам ввозить нефтепродукты в канистрах и других емкостях.

24 февраля Президент Владимир Путин объявил о начале спецоперации по защите Донбасса, после чего США и европейские страны начали усиливать санкционное давление на Россию.