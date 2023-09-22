Канада выделит Украине 482 млн долларов военной помощи

Канада намерена направить Украине в ближайшие годы военную помощь на 482 млн долларов, а также передать танки Leopard 2. Об этом передает CTV.

«В рамках этих денег Канада поставит больше танков Leopard 2 в связи с июньским обязательством оказать помощь в техническом обслуживании военных танков, предоставленных союзниками на базе Польши», – передает телеканал.

Кроме того, в сообщении говорится о том, что Оттава намерена ужесточить рестрикции против Москвы.

В пятницу власти Канады должны встретиться с украинским Президентом Владимиром Зеленским, который прибыл в страну после поездки в США.

Ранее сообщалось, что Канада ввела санкции против банка «Зенит» и Зеленодольского проектно-дизайнерского бюро. На конец августа в санкционный список страны были включены 448 юридических и 1319 физических лиц из РФ, в том числе Раис Татарстана Рустам Минниханов.