Канада ввела санкции против банка «Зенит» и Зеленодольского проектно-дизайнерского бюро

Флаг Канады

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Канада расширила санкции против России, распространив ограничения на четырех физических лиц и 29 юридических лиц. В частности, рестрикции затронули банк «Зенит» и Зеленодольское проектно-дизайнерское бюро.

На сайте канадского Министерства иностранных дел утверждается, что попавшие под санкции компании имеют «прямые связи с российским военно-промышленным комплексом», а также с финансовым и ядерным секторами.

В том числе новые ограничения коснулись банка «Уралсиб», Росбанка и Всероссийского банка развития регионов, холдинговой компании «Интеррос», «Северстали», Омского НИИ приборостроения, Троицкого института инновационных и термоядерных исследований, Всероссийского НИИ экспериментальной физики, Курчатовского института и НИИ атомных реакторов.

Кроме того, под рестрикциями оказались компания «Промтехнология», КБ имени Яковлева, научно-производственный концерн «Аврора», ПО «Ижевские беспилотные системы», дочерняя структура Росатома «Русатом оверсиз», «Атомстрой», ПО «Старт» имени М. В. Проценко и «Атомфлот».

Санкционный перечень Канады также пополнили компания Ocean Electronics, машиностроительный завод «Авангард», Нижегородский завод 70-летия Победы, Улан-Удэнский авиационный завод, концерн «Электроприбор», Невское КБ и 195-й ремонтный завод артиллерийского и ракетного оружия.

Из физических лиц под санкции попали начальник 106-го учебного центра имени В. И. Казакова полковник Сергей Мучкаев, генеральный директор концерна «Радиоэлектронные технологии» Николай Колесов, генеральный директор концерна «Калашников» Владимир Лепин и ректор РАНХиГС при Президенте РФ Алексей Комиссаров.

Всего санкционный список Канады включает 1319 физических лиц и 448 юридических лиц из РФ. Глава канадского МИД Мелани Жоли заметила, что ее страна продолжит работать вместе с партнерами, чтобы «подорвать способность России» действовать против Украины.