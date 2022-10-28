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Ру Тат
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Политика
28 октября 2022  18:18

Канада ввела санкции против 35 россиян, включая руководство Газпрома

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Под новые ограничения Канады попали 35 россиян, включая членов руководства компании «Газпром». Санкции также ввели против шести компаний российского энергетического сектора, заявил в пятницу Премьер-министр североамериканской страны Джастин Трюдо. Об этом сообщает РИА Новости. 

«Мы добавляем в санкционные списки еще 35 лиц, включая влиятельных членов руководства государственной энергокомпании „Газпром“, а также вводим ограничения в отношении шести предприятий энергосектора», — сказал политик.

По его словам, канадское правительство продолжит «закручивать гайки» в отношении всех, кто поддерживает российскую спецоперацию на Украине.

Ранее «Татар-информ» сообщал о введении новых антироссийскиех санкций, под которые попала 41 компания из Татарстана и 11 физлиц, проживающих в республике. Помимо политиков и руководителей предприятий, в нем оказались поп-звезды и телеведущие, в том числе заслуженный артист Татарстана и Башкортостана Элвин Грей. 

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент Владимир Путин назвал конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
#спецоперация на Украине #антироссийские санкции #политика
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