Канада ввела санкции против 35 россиян, включая руководство Газпрома

Под новые ограничения Канады попали 35 россиян, включая членов руководства компании «Газпром». Санкции также ввели против шести компаний российского энергетического сектора, заявил в пятницу Премьер-министр североамериканской страны Джастин Трюдо. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы добавляем в санкционные списки еще 35 лиц, включая влиятельных членов руководства государственной энергокомпании „Газпром“, а также вводим ограничения в отношении шести предприятий энергосектора», — сказал политик.

По его словам, канадское правительство продолжит «закручивать гайки» в отношении всех, кто поддерживает российскую спецоперацию на Украине.

Ранее «Татар-информ» сообщал о введении новых антироссийскиех санкций, под которые попала 41 компания из Татарстана и 11 физлиц, проживающих в республике. Помимо политиков и руководителей предприятий, в нем оказались поп-звезды и телеведущие, в том числе заслуженный артист Татарстана и Башкортостана Элвин Грей.

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент Владимир Путин назвал конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.