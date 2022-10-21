40 компаний из Татарстана и Элвин Грей попали под новые санкции Зеленского

Накануне вечером украинский лидер Владимир Зеленский ввел новые антироссийские санкции, в том числе под рестрикции попала 41 компания из Татарстана и 11 физлиц, проживающих в республике. Соответствующий указ был опубликован в четверг на сайте Зеленского.

В числе компаний, попавших под санкции, числятся Казанский вертолетный завод, КАМАЗ, Судостроительная корпорация «Ак Барс», аэропорты Казани и «Бегишево», «Татнефть», АО «Радиоприбор», татарстанский деревообрабатывающий комбинат, АО «Радиоприбор», нижнекамский завод грузовых шин и другие.

На некоторые компании ограничения налагаются сроком на пять лет, на другие – на десять лет.

Персональные рестрикции введены против директора ПАО «Камаз» Сергея Когогина, замдиректора ООО «Электротранспорт» Вячеслава Мигунова, начальника юридического отдела ООО «Тулпар Техник» Эльмиры Микаковой, экс-депутата Госдумы от Татарстана Бориса Менделевича и других.

В целом в новый санкционный список Зеленского попали 2 507 физических лиц и 1 374 компании России. Помимо политиков и руководителей предприятий, в нем оказались поп-звезды и телеведущие, в том числе украинские певицы Таисия Повалий, Ани Лорак, Анна Седокова и телеведущая Регина Тодоренко, а также заслуженный артист Татарстана и Башкортостана Элвин Грей.

Напомним также, что на прошлой неделе СБУ объявила в розыск 14 татарстанских депутатов и высокопоставленных лиц.